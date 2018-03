Arriva una nuova safety car in F1, la più potente di sempre

MELBOURNE – Il Gran Premio d'Australia di questo weekend non segnerà il debutto soltanto per le monoposto di Formula 1 della nuova stagione, ma anche per l'ultimo modello di safety car. Che sarà anche la più potente di tutti i tempi, si tratta di una Mercedes Amg Gt R equipaggiata da un motore V8 biturbo da 4 litri da ben 585 cavalli, capace di ben 318 km/h di velocità massima. Insomma, il top di gamma del marchio di auto sportive di Affalterbach, che fornisce le vetture di sicurezza al Mondiale dall'ormai lontano 1996.

Un salto di livello

Si tratta insomma della macchina ideale per fare da apripista ai bolidi, in caso di incidente o di meteo sfavorevole, sviluppata sul vecchio e leggendario Nurburgring Nordschleife, il cosiddetto «Inferno verde», dalla base di partenza dell'auto da corsa Amg Gt3. «Non vedo l'ora di guidarla – ammette il pilota della safety car, Bernd Mayländer – È il massimo assoluto in termini di dinamica di guida, un salto di livello rispetto alla Amg Gt S che usavo negli ultimi anni. Ovviamente, in linea ideale la safety car dovrebbe essere utilizzata più di rado possibile, ma quando devi raggruppare per questioni di sicurezza il plotone delle macchine di Formula 1 e condurle lungo la pista, non puoi scegliere mezzo migliore della Amg Gt R». E vedremo se le circostanze di gara costringeranno i commissari a farla scendere sul circuito già questa domenica.