Verstappen va già all'attacco: «Con l'auto più veloce sarò campione»

ROMA – «Semplicemente mi diverto e vado più forte che posso. La gente pensa che la psicologia sia un fattore determinante. Non per me». Ecco la ricetta di Max Verstappen per vincere il Mondiale di Formula 1, come l'ha raccontata in una intervista concessa al quotidiano inglese Guardian. Il baby fenomeno olandese della Red Bull, diventato ad appena 18 anni il più giovane vincitore di un Gran Premio nella storia, è considerato il terzo incomodo nella lotta al titolo iridato dopo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

Sicuro di sé

«Se si hanno punti deboli in testa – spiega il figlio d'arte – si può fare tutto l'allenamento psicologico che si vuole ma resteranno sempre delle debolezze. Io credo che semplicemente si scenda in pista per divertirsi e andare più forte che si può. Se inizi a dubitare di te stesso chiedendoti: 'Sarò bravo abbastanza?', forse hai già dei motivi per pensarlo». Sul campionato che parte domenica, il pilota delle Lattine aggiunge: «Sono contento dei progressi compiuti dalla macchina. Ovviamente solo a Melbourne capiremo a che punto preciso siamo. Finora non ho mai avuto a disposizione il pacchetto migliore, ma se avrò la vettura più veloce sono sicuro di poter diventare campione del mondo».

(Fonte: Askanews)