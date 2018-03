Melandri riparte dall'Australia in testa alla classifica

PHILLIP ISLAND – Dopo aver conquistato una straordinaria doppietta al termine di due gare molto concitate nel round di apertura con Marco Melandri, ed un ulteriore podio in gara-1 con Chaz Davies, il team Ducati è pronto a tornare in azione sul circuito di Buriram (Thailandia) per il secondo appuntamento del campionato mondiale Superbike 2018, in programma dal 23 al 25 marzo. Il tracciato thailandese, sia a causa della sua configurazione che del clima torrido, ha sempre rappresentato un banco di prova impegnativo; tuttavia, sia Melandri che Davies sono quanto mai determinati a riscrivere le statistiche personali che indicano un terzo ed un secondo posto come i risultati migliori ottenuti a Buriram rispettivamente. In particolare, Melandri vuole innanzitutto confermare i progressi fatti in sella alla Panigale R per difendere la leadership in classifica. «La pista di Buriram è senza dubbio particolare, ma a me piace – spiega Macio – Pur non essendo tra le più tecniche, resta un tracciato molto divertente da affrontare. Lo scorso anno il nostro primo rivale fu il caldo, perché con 40 gradi ho sofferto più del previsto, quindi spero che le condizioni siano un po' più favorevoli nel weekend. Però bisogna anche considerare che allora avevo molta meno esperienza con la Panigale R. Nelle gare del 2017 Sykes mi ha passato due volte all'ultima curva, ora sono molto più determinato e più pronto, quindi non vedo l'ora di tornare in pista».

Davies alla rincorsa

Davies, dal canto suo, è ottimista alla luce delle sensazioni riscontrate in gara in Australia e pronto a scalare la classifica prima dell'inizio della fase europea del campionato. «Dopo un buon inizio a Phillip Island, ho buone sensazioni in vista del secondo round in Thailandia – commenta Chaz – Quella di Buriram è una buona pista per verificare il nostro livello e capire meglio la nostra competitività in configurazione 2018, ma anche per riprendere da dove avevamo lasciato in Australia. La caduta in gara-2 ovviamente non ci voleva, ma il lato positivo è che mi sono sentito a mio agio in sella, sia fisicamente che come sensazioni, e voglio confermare la nostra competitività. Il caldo a Buriram rende le cose più difficili per tutti, ma ogni anno ci siamo avvicinati alla vittoria e spero che questa volta possiamo colmare interamente il distacco. Sono molto motivato e non vedo l'ora di correre questo weekend». Il team Ducati tornerà in pista venerdì alle 9:45 locali per la prima sessione di prove libere.