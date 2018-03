La scheda: tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Losail

DOHA – Il Mondiale 2018 inizia con il Gran Premio del Qatar. Si parte già oggi, giovedì 15 marzo: alle 15, appuntamento con la conferenza stampa dei piloti della MotoGP. Venerdì 16, piloti in sella per le prime prove libere: alle 10:45 la Moto3, alle 11:40 la Moto2 e alle 12:40 la MotoGP. Seconda sessione di libere pomeridiana alle 15:05 per la Moto3, alle 16 per la Moto2 e alle 17 per la MotoGP. Sabato 17, di nuovo in pista al mattino per la terza sessione di libere: alle 10:35 la Moto3, alle 11:30 la Moto2 e alle 12:30 la MotoGP. Nel pomeriggio le qualifiche, per stabilire la prima griglia di partenza della stagione: alle 14:40 la Moto3, alle 15:35 la Moto2 e alle 17:15 la MotoGP, preceduta dalla prove libere 4 alle 16:40. Domenica 18, dopo il warm up delle 11:40, nel pomeriggio le gare: la Moto3 alle 14, la Moto2 alle 15:20 e la MotoGP alle 17.

Il circuito

Il Losail International Circuit, che si estende per 5.400 metri, è situato nelle vicinanze di Doha, la capitale del Qatar. Il rettilineo principale ha una lunghezza di oltre un chilometro e il resto del tracciato è un mix di curve veloci e medie. Quello 2018 sarà il quindicesimo GP del Qatar: il circuito di Losail fu infatti inaugurato nell’ottobre 2004, e dal 2008 si iniziò a correre nell’affascinante cornice notturna che ha trasformato la gara di apertura del campionato in una delle più spettacolari di tutto il calendario MotoGP.

I dati

Giro più veloce: Lorenzo (Yamaha), 1:53.927 (170,0 km/h) - 2008

Record del circuito: Lorenzo (Yamaha), 1:54.927 (168,5 km/h) - 2016

Miglior pole: Lorenzo (Yamaha), 1:53.927 (170,0 km/h) - 2008

Velocità massima: Iannone (Ducati), 351,2 km/h - 2016

Lunghezza gara: 22 giri (118,4 km)

Curve: 16 (6 a sinistra, 10 a destra)

Risultati 2017

Podio: 1. Viñales (Yamaha), 2. Dovizioso (Ducati), 3. Rossi (Yamaha)

Pole: Viñales (Yamaha) 1:54.316 (169,425 km/h)

Giro più veloce: Zarco (Yamaha) 1:55.990 (166,979 km/h)

Gli orari

Giovedì 15 marzo

Ore 15: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 16 marzo

Ore 10:45: Moto3 - prove libere 1

Ore 11:40: Moto2 - prove libere 1

Ore 12:40: MotoGP - prove libere 1

Ore 15:05: Moto3 - prove libere 2

Ore 16: Moto2 - prove libere 2

Ore 17: MotoGP - prove libere 2

Sabato 17 marzo

Ore 10:35: Moto3 - prove libere 3

Ore 11:30: Moto2 - prove libere 3

Ore 12:30: MotoGP - prove libere 3

Ore 14:40: qualifiche Moto3

Ore 15.35: qualifiche Moto2

Ore 16:40: MotoGP - prove libere 4

Ore 17:15: qualifiche MotoGP

Ore 19: conferenza stampa qualifiche

Domenica 18 marzo

Ore 11:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 14: gara Moto3

Ore 15:20: gara Moto2

Ore 17: gara MotoGP