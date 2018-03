Quando a gareggiare per un posto in F1 sono... gli ingegneri

ROMA – Infiniti ha annunciato il lancio dell'Engineering Academy 2018, la quinta edizione consecutiva di grande successo, che ha reclutato i migliori ingegneri di tutto il mondo per lavorare con il team Renault Sport F1. Questa occasione di una vita è rivolta a studenti altamente motivati che cercano di avventurarsi nel settore dell'ingegneria dei veicoli, dove si confronteranno con alcuni degli ingegneri più esperti nel settore automobilistico e di Formula 1. Questa nuova edizione dell’Infiniti Engineering Academy beneficerà anche di un accesso senza precedenti ai circuiti durante le settimane del Gran Premio, con sei delle sette finali dell'Academy che si terranno in pista (Canada, Silverstone per la finale europea, Singapore per la finale di Asia e Oceania, Stati Uniti, Messico e Abu Dhabi per la finale del Medio Oriente).

Sfida sulle piste

Di conseguenza, i finalisti (dieci partecipanti per regione) avranno accesso alle aree di pit lane, garage e aree di motorhome del team Renault il giovedì prima del loro Gran Premio di Formula 1 locale, dove affronteranno diverse sfide sotto lo sguardo attento di Bob Bell, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz e altri membri del team. Tommaso Volpe, direttore motorsport, ha dichiarato: «Grazie alla nostra collaborazione tecnica con il team Renault, Infiniti è ora un affermato giocatore attivo in F1. L'Infiniti Engineering Academy è uno dei nostri progetti di maggior successo e siamo molto orgogliosi della crescita impressionante di questo programma anno dopo anno, sia in termini di iscrizioni raccolte che di consapevolezza degli studenti. Nel 2018 offriremo nuovamente un'opportunità unica a sette giovani ingegneri provenienti da tutto il mondo, confermando l'impegno di Infiniti verso il talento e la diversità. Inoltre, siamo incredibilmente lieti che quest'anno i vincitori dell’Infiniti Engineering Academy saranno selezionati in pista durante le settimane del Gran Premio: la cornice perfetta per conquistare una posizione in questo programma unico». Per l'edizione 2018 dell'Academy, Infiniti ha anche collaborato con la professoressa Julia Minson, docente dell'Università di Harvard, specializzata in scienze decisionali. La dottoressa Minson lavorerà con l'Infiniti Engineering Academy per condurre ricerche rivoluzionarie nel processo decisionale degli ingegneri quando sono sotto pressione e debbono decidere, valutando quantità di dati complessi. Gli insegnamenti della ricerca verranno quindi incorporati dai team di ingegneria e sport motoristici Infiniti, per ottimizzare i processi decisionali.

Corsa globale

La dottoressa Minson e il suo team supporteranno inoltre Infiniti durante il processo di reclutamento dell’Engineering Academy e assisteranno i giudici durante le finali per garantire la migliore selezione. Grazie alla crescita costante, anno dopo anno, di domande d’iscrizione (l'edizione 2017 ha raccolto oltre 12 mila domande da 41 paesi diversi, quasi il triplo rispetto all'edizione precedente), la competizione per garantire uno dei sette posti disponibili a livello globale è più competitiva e il livello del candidati più alti che mai. «Attrarre i migliori talenti è cruciale per il successo in Formula 1 e l'Infiniti Engineering Academy ci aiuta a farlo – ha dichiarato Cyril Abiteboul, direttore generale di Renault Sport – È un'iniziativa fantastica che porta il reclutamento in F1 ad un livello completamente nuovo, e avvicina nuovi e diversi talenti allo sport, condizione fondamentale per il suo sviluppo futuro. Gli ingegneri dell'Academy che hanno lavorato con noi a Enstone sono un grande valore aggiunto per noi mentre continuiamo a rafforzare le nostre risorse tecniche. Non vediamo l'ora di reclutare i sette vincitori del 2018 e ci aspettiamo gli stessi grandi livelli di talento che abbiamo visto negli anni precedenti». «Con la Formula 1 ancora più rilevante per il settore automobilistico, Infiniti riafferma la sua promessa di creare una piattaforma funzionale automotive-F1 per giovani ingegneri, che possono incrementare le loro carriere attraverso questa opportunità unica all'interno della più grande società automobilistica del mondo, l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi», ha concluso Volpe.