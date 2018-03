ROMA – Con l'introduzione del Dna motociclistico nel segmento degli scooter sportivi nel 2001, TMax è stato il pioniere di un nuovo concetto della mobilità a due ruote. All'alba del nuovo millennio, il lancio di TMax non solo ha aperto un nuovo segmento di mercato, ma ha anche sottolineato la filosofia visionaria e il design innovativo di Yamaha. L'incredibile viaggio dello scooter continua e nel 2018 TMax scrive un nuovo capitolo della sua storia con il lancio del nuovo TMax Sx Sport Edition, il più avanzato scooter sportivo Max che rafforza la credibilità del brand. Dopo avere dato vita alla nuova categoria dei maxi scooter, TMax ha conquistato la prima posizione delle vendite in Europa ogni anno a partire dal suo lancio, mantenendosi per 17 anni al vertice della classifica. Nella storia delle due ruote a motore, pochi modelli possono paragonarsi a TMax in termini di successo nelle vendite. Oltre a dominare i vertici del mercato, questo prodotto ha cambiato per sempre la percezione del segmento degli scooter sportivi Yamaha. Mescolando un look aggressivo e dinamico con tecnologie sofisticate per motore e ciclistica, TMax continua a catturare l'attenzione di intere nuove generazioni di appassionati delle due ruote. Abbinando le straordinarie prestazioni con stile, facilità d'uso e praticità da scooter, TMax entusiasma e ispira chi esige un'esperienza di guida unica. Inoltre, il suo status di scooter sportivo ormai consacrato è testimoniato dal numero di clienti fedeli che passano dal proprio TMax al nuovo modello. Molti utenti hanno dichiarato che «Non c'è nient'altro che il TMax!» Oggi, giunto alla sesta generazione, l'ammiraglia TMax è un modello leggendario che si è assicurato un posto nella testa e nel cuore di oltre 250 mila clienti in tutta Europa. Nel 2017 la gamma si è ampliata con l'introduzione di due versioni, il lussuoso Dx e lo sportivo Sx, che hanno mantenuto i livelli qualitativi eccellenti del TMax originale, offrendo specifiche ancora più evolute.

Nuovo TMax Sx Sport Edition

Il nuovo TMax Sx Sport Edition è pensato per offrire la guida più adrenalinica della categoria. Quando la città è il terreno di gioco, il motore di quest'ammiraglia dei maxi scooter, il potente bicilindrico da 530 cc raffreddato a liquido, regala la possibilità di avere il pieno controllo, ogni volta con una guida elettrizzante. E per evadere dalla giungla d'asfalto e uscire dai confini della città, TMax Sx Sport Edition è il compagno di viaggio più gratificante. Disegnato senza compromessi e con le specifiche più evolute di qualsiasi scooter Yamaha, TMax Sx Sport Edition ha il puro Dna delle moto sportive Yamaha.

Sx Sport Edition: il TMax più esclusivo e dinamico!

TMax ha fatto molta strada negli ultimi vent'anni. Oggi Yamaha lo porta a un livello superiore con TMax Sx Sport Edition, il modello più esclusivo e dinamico della leggendaria famiglia Max. Lo scarico Akrapovič unico sottolinea la sua qualità ed esclusività. La cover in carbonio e lo speciale logo Sport Edition sullo scarico confermano le specifiche di riferimento del modello e il suo sound diventa inconfondibile. TMax Sx Sport Edition è dotato anche di parabrezza sportivo e portatarga in alluminio che accentuano le linee sportive aggressive della carena in stile motociclistico. Combinate con il look ispirato al mondo delle sportive Yamaha e il sound emozionante dello scarico Akrapovič, rafforzano l'immagine di Sport Edition al vertice della gamma sportiva Max. Come ogni modello della famiglia TMax, TMax Sx Sport Edition è equipaggiato con un telaio compatto in alluminio, con una forcella a doppia piastra con steli rovesciati e una sospensione posteriore a leveraggi progressivi che offrono una guida agile e sportiva, oltre a una straordinaria stabilità. TMax Sx ha di serie il D-Mode a due livelli, questo dispositivo elettronico permette al pilota di scegliere la mappatura dell'erogazione, adattandosi a diverse situazioni d'uso sportivo o cittadino. Il controllo di trazione e l'Abs assicurano il pieno controllo su diverse superfici. La sofisticata strumentazione Tft dispone di un display monocromatico con informazioni complete su velocità, numero di giri, consumo di carburante e altro ancora. L'avviamento Smart Key senza chiave permette di controllare lo scooter da remoto, mentre il blocco elettrico del cavalletto centrale contribuisce a rendere più difficili i furti. L'esclusiva app My TMax Connect permette ai proprietari di accedere a informazioni sulla localizzazione dello scooter. Grazie al sensore Gps di serie si può attivare e disattivare il blocco motore, oltre ad accedere alle funzioni di geofencing e di gestione del furto. Verniciato in un raffinato colore Matt Silver ed equipaggiato la forcella di tipo motociclistico con steli dorati e cerchi blu, TMax Sx Sport Edition porta l'esperienza Max a un livello superiore e conferma l'impegno costante di Yamaha nel segmento degli scooter sportivi.

TMax Dx: il Max non è un optional

Pensato per i piloti più esigenti che non accettano niente di meno del meglio, TMax Dx è lo scooter di lusso Yamaha full optional. Le sue caratteristiche uniche e sorprendenti offrono la miscela perfetta tra le prestazioni dinamiche da moto sportiva e un superbo comfort di guida, oltre a specifiche di riferimento con una qualità senza compromessi. Per tutto questo TMax Dx è di una classe a sé stante. Il suo esclusivo parabrezza elettrico offre un'ottima protezione perché si alza e si abbassa di 135 mm con avanzamento micrometrico con funzione di memoria, mentre la sella pilota e le manopole riscaldate esaltano il comfort durante ogni viaggio. Con il cruise control di serie ogni spostamento è più rilassante e piacevole, mentre il controllo di trazione e la mappatura a 2 livelli D-Mode offrono il pieno controllo. La sospensione posteriore a leveraggi progressivi regolabile e la forcella in stile motociclistico con steli rovesciati dorati regalano una guida più confortevole.

TMax Sx: il Max dell'adrenalina

TMax Sx è un modello con specifiche evolute, disegnato per chi desidera un maxi scooter sportivo e dinamico che offre il massimo controllo ed è anche pratico da guidare ogni giorno. I piloti di TMax Sx possono sfruttare una serie di tecnologie che riguardano la gestione elettronica e che esaltano la guidabilità in diverse condizioni. Come la mappatura D-Mode a due livelli che offre la modalità T per lo stop&go del traffico cittadino, e la S per sperimentare la guida sportiva del mezzo e l'adrenalina. Il Traction Control System previene lo slittamento delle ruote su fondi sconnessi o bagnati. Per aumentare la sicurezza e il controllo i proprietari di TMax Sx hanno tutti i vantaggi offerti dall'app My TMax Connect: un sistema unico sul mercato che offre una piena connettività, oltre a numerose funzioni disponibili solo sui modelli TMax, come il blocco motore, il localizzatore, il geofencing e la gestione del furto. Come tutti i modelli TMax, TMax Sx dispone di un esclusivo blocco elettrico del cavalletto centrale che offre un'efficace protezione contro i furti, mentre l'avviamento senza chiave semplifica ogni viaggio. Disponibili nelle speciali colorazioni Matt Silver e Sword Silver.

TMax: Original Max

Sviluppato e costantemente perfezionato in oltre 17 anni, TMax continua a dominare il mercato dei maxi scooter in termini di stile, prestazioni e personalità. Rimanendo fedele al concetto rivoluzionario delle origini, che ha sconvolto il mondo delle due ruote mescolando il Dna motociclistico con lo stile dinamico delle moto sportive e una praticità senza paragoni nella guida di ogni giorno. Con specifiche di riferimento come il telaio leggero in alluminio, le sospensioni di tipo motociclistico e il motore da 530 cc ricco di coppia, TMax definisce i parametri degli scooter sportivi.