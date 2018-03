La McLaren esagera: ora nasce la Senna Gtr

GINEVRA – McLaren Automotive, il costruttore britannico di vetture sportive di lusso e supercar, propone una versione esclusivamente dedicata alla pista della nuova McLaren Senna, nella famiglia Ultimate Series, con il nome di McLaren Senna Gtr. Durante il lancio della McLaren Senna Gtr Concept, oggi al Salone internazionale di Ginevra, l'amministratore delegato di McLaren Automotive, Mike Flewitt ha confermato che di questo modello McLaren, la più estrema mai concepita ad oggi, ne verranno costruite un massimo di 75 esemplari, assemblate a mano a Woking, Inghilterra nel 2019. «Eccellere su circuito è alla base del retaggio del marchio McLaren ed è importante e di attualità oggi tanto quanto nel passato – ha spiegato Mike Flewitt – La McLaren Senna Gtr vettura esclusivamente da pista sarà più potente, con più aderenza e più deportanza, sino a mille kg, della McLaren Senna e stabilirà nuovi record sul giro in pista; il numero molto limitato di clienti che avranno la possibilità di assicurarsi questa vettura saranno proprietari di un oggetto che li porterà a vivere l’esperienza reale di essere su una vettura da corsa senza essere effettivamente allineati sulla griglia di partenza di un circuito».

Più potenza e più coppia

A partire dal salone di Ginevra, McLaren inizierà a raccogliere le domande di interesse che proseguiranno a seguito della comunicazione delle esatte specifiche tecniche della McLaren Senna Gtr che avverrà più avanti nell’anno. La McLaren Senna Gtr sarà costruita attorno alla medesima gabbia in fibra di carbonio Monocage III della McLaren Senna cosi da garantire la forza e la rigidità necessarie per una vettura da pista di altissimo livello, con un peso di 1.198 kg vicino ad il peso a secco della McLaren Senna omologata da strada. Più potenza e coppia erogate dal motore 4.0 litri V8 bi-turbo (800 Cv e 800 Nm per la versione stradale), circa 825 Cv, la vettura sarà più veloce sul dritto, rispetto al modello standard. L'ulteriore miglioramento è rappresentato da una trasmissione da competizione, una doppia sospensione a quadrilatero rivisitata e pneumatici slick Pirelli che, unitamente ai mille kg di deportanza, garantiranno alla McLaren Senna Gtr di stabilire il nuovo record per il giro più veloce su pista, fatta eccezione per una Formula 1. La filosofia del design di McLaren ove «la forma segue la funzione» (form follows function) è espressa nella sua essenza nella McLaren Senna, offre la piattaforma ideale per la McLaren Senna Gtr. La vettura avrà una carreggiata più importante e nuovi paraurti anteriori e posteriori, oltre a nuove appendici aerodinamiche, tutte in fibra di carbonio, che sono stati concepite come elementi da agganciare alla struttura dell’abitacolo, cosi da permettere in maniera relativamente semplice eventuali modifiche. La McLaren Senna Gtr monterà anche un nuovo volante sviluppato esclusivamente per uso su circuito.

Sale l'asticella

Lo splitter frontale della McLaren Senna Gtr è più largo del componente montato sulla versione stradale e contribuisce a migliorare le prestazioni aerodinamiche, come anche il diffusore posteriore che è più largo ed allungato sul posteriore. Il ponte posteriore è il più basso di qualsiasi McLaren e aiuta sia le prestazioni aerodinamiche e il raffreddamento, oltre ad ottimizzare le prestazioni dell’ala posteriore attiva. Il design delle portiere contribuisce ad una migliore efficienza aerodinamica, la pelle esterna è stata spinta il più possibile verso il centro della vettura cosi da canalizzare in maniera più efficiente il flusso dell’aria. A differenza della McLaren Senna, la McLaren Senna Gtr monterà il classico finestrino race scorrevole in policarbonato. «La McLaren Senna, sin dall’inizio è stata concepita e sviluppata tenendo a mente lo spettro completo delle esigenze richieste per una vettura da strada e da pista, pertanto lo sviluppo della versione Gtr è nell’ambito dell’applicazione del progetto originale – ha spiegato Dan Parry-Williams, responsabile dei progettisti – La McLaren Senna Gtr Concept svelata a Ginevra non è il prodotto finale ma da una chiara indicazione del nostro pensiero per questa vettura, che promette di essere la McLaren più estrema ed eccitante da guidare per molti anni a venire, se non per sempre».

Nata per la pista

McLaren Automotive sta dedicando molta attenzione per offrire ai propri clienti maggiori possibilità di vivere l’esperienza di guidare su pista l’intera gamma. È stato annunciato un programma di gare monomarca, che fa parte degli eventi Pure McLaren in pista, che garantiranno ai proprietari McLaren (in possesso almeno di una patente Internazionale D) di potere sfruttare al massimo il pacchetto completo denominato Arriva e Guida (Arrive and Drive) per gareggiare con la vettura 570S Gt4. Per dare supporto a questa ed altre iniziative nel mondo del motosport, è stata stabilita una rete di concessionarie McLaren specializzate sia nella vendita dei modelli motorsport sia nella preparazione delle vetture; inizialmente sono 10 le concessionarie scelte e coprono l’Europa, Nord-America e l’Asia Pacifica.