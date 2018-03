La Ferrari di Vettel resta davanti, anche nella seconda settimana di prove

BARCELLONA – 171 giri del circuito di Catalunya corrispondono a 796 km. È questa la distanza macinata oggi da Sebastian Vettel e dalla Ferrari SF71H nella giornata di apertura della seconda ed ultima tornata di test a Barcellona. Il meteo stavolta ha fatto il suo dovere, le temperature hanno raggiunto i 15 gradi nell’aria e 26 sull’asfalto; solo il vento al pomeriggio ha disturbato la sessione di prove. Il programma della Scuderia Ferrari è iniziato puntualmente alle 9, con alcuni giri percorsi dalla vettura equipaggiata di sensori per rilevazione aerodinamica, per proseguire con sequenze di giri piuttosto lunghe, alternando pneumatici a mescola morbida ad altri di tipo medio.

Davanti alle due Mercedes

È con questi ultimi che Seb ha realizzato il miglior tempo assoluto di giornata, con 1:20.396, al 66° passaggio, ovvero poco dopo mezzogiorno. «È stata una buona giornata di lavoro – ha commentato il pilota tedesco a fine sessione – e siamo riusciti a svolgere il nostro programma, anche se le condizioni non sono sempre state ideali per via del vento». Alle sue spalle, più lenta di due decimi, si è posizionata la migliore delle Mercedes, quella di Valtteri Bottas, sceso in pista al mattino. Nel pomeriggio il testimone è passato a Lewis Hamilton, che ha gradualmente risalito la classifica fino a piazzarsi quarto a quattro decimi dal rivale ferrarista. In mezzo alle due Frecce d'argento si è messa la Red Bull di Max Verstappen, protagonista di una buona giornata ad eccezione di un improvviso stop alla curva 1 ad un'ora e mezza dalla fine delle prove. Domani, mercoledì, i test proseguiranno con Kimi Raikkonen al volante della Rossa di Maranello.