Ducati Monster festeggia il suo 25° compleanno

BOLOGNA – Sono passati 25 anni da quando il primo Monster ha lasciato la fabbrica di Borgo Panigale. Dopo la presentazione al pubblico e alla stampa alla fiera internazionale di Colonia Intermot nel 1992, e il successivo ingresso sul mercato nel 1993, questo iconico modello Ducati ha cambiato radicalmente il mondo della moto, creando l’inedito segmento delle naked sportive e generando una delle più devote comunità di appassionati. Un anniversario importante per Ducati, in pieno fermento con attività e iniziative per celebrare il significativo traguardo. Tra queste il raduno Monster organizzato in Francia al Sunday Ride Classic 2018, evento internazionale dedicato alle moto da collezione, previsto al circuito Paul Ricard a Le Castellet il pomeriggio del 24 marzo. Ducati e i Ducati Owners Club europei coinvolti per l’occasione, hanno chiamato a raccolta i Monsteristi per dare vita a una parata in pista che celebri in modo spettacolare il compleanno. L’invito a prendere parte a questa pacifica invasione del circuito è aperto a tutti i possessori di Monster, che dovranno solo registrarsi all’evento e recarsi in circuito.

Anche al Wdw

Il 5 marzo è un’altra data che vale la pena ricordare. Esattamente 25 anni fa usciva dalla linea di produzione Ducati di Borgo Panigale il primo Monster. Quest’anno, proprio in occasione della ricorrenza, all’interno del Museo Ducati viene esposto un originale Monster 900 del 1993. L’esemplare, recuperato attraverso un appassionato collezionista che lo ha conservato in condizioni eccellenti, è pronto ad essere ammirato dalle migliaia di visitatori del Museo nella sala dedicata a questa iconica e storica moto. Tanti altri eventi, destinati a festeggiare il venticinquesimo compleanno della prima naked Ducati, sono previsti durante il World Ducati Week 2018, il raduno Ducati più grande al mondo che, ogni due anni, richiama e coinvolge migliaia di appassionati, in programma il 20, 21 e 22 luglio 2018 al Misano World Circuit Marco Simoncelli a Misano Adriatico. Un motivo in più per non perdersi questo eccezionale evento.