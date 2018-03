ROMA – La roadster iconica di Mazda apre la stagione 2018 con una nuova versione esclusiva, disponibile in edizione limitata: la MX-5 Cherry Edition, che si distingue per un design degli esterni e degli interni ancora più elegante. Erede di una tradizione ultraventennale di edizioni a tiratura limitata che hanno alimentato il mito della roadster più venduta al mondo, la MX-5 Cherry Edition è stata progettata in ogni dettaglio per accontentare anche gli appassionati più esigenti. In questa serie speciale, la MX-5 si contraddistingue per la vernice metallizzata Machine Gray, frutto della tecnologia Takumi-Nuri che ne esalta il design affascinante e sportivo, intensificando il contrasto tra luce e ombra sulle sue superfici, e la capote in tessuto nell’inedita colorazione Cherry (rosso ciliegia), che conferisce a questa nuova versione un aspetto ancor più elegante ed esclusivo.

Esclusiva ed elegante

Equipaggiata con il raffinato motore 1,5l da 131 CV, la Mazda MX-5 Cherry Edition si contraddistingue per il suo ricco equipaggiamento che comprende eleganti interni in pelle e impianto audio Bose con 9 altoparlanti. Prodotta in soli 71 esemplari, la nuova versione arriverà in tutte le concessionarie Mazda a partire da metà marzo. Concepita con il fine di trasmettere nella sua espressione più elevata la sensazione di perfetta unione fra uomo e auto, nota in Mazda come «Jinba Ittai», la MX-5 è il simbolo della filosofia costruttiva della casa di Hiroshima e dell’instancabile ricerca del piacere di guida. Fin dal suo debutto nel 1989, questo modello non ha mai smesso di regalare il puro divertimento, una sensazione che è possibile provare solo a bordo di una vettura sportiva leggera. Oltre a essere la roadster più venduta al mondo, la MX-5 è universalmente apprezzata, con oltre 250 premi ricevuti a livello globale.