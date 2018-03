ROMA – Audi estende la gamma R8 con Audi R8 V10 Rws (consumi nel ciclo combinato in l/100 km: 12,6-12,4, emissioni di CO2 nel ciclo combinato in g/km: 286-283). La nuova versione verrà lanciata sul mercato in una serie limitata a 999 esemplari in versione Coupé e Spyder. Il modello, dotato di trazione posteriore (Rear Wheel Series), nasce in esclusiva da un processo di lavorazione artigianale presso Böllinger Höfe, lo stabilimento produttivo di R8. «Audi R8 V10 Rws è rivolta ad una nicchia di clienti particolarmente esigenti – ha affermato Stephan Winkelmann, amministratore delegato di Audi Sport – Presentandosi come modello speciale in serie limitata, rappresenta un’offerta esclusiva per quanti ricercano e sanno apprezzare un comportamento dinamico estremo. Grazie al motore centrale V10 e la trazione posteriore, la nuova declinazione Rws porta brillantemente su strada il sistema di trazione della nostra vettura da corsa R8 Lms».

Elementi di design in nero opaco

Il carattere purista della nuova variante R8 è sottolineato dalla griglia del single frame verniciato in nero opaco e dalle prese d’aria sempre in nero opaco su frontale e posteriore. Il sideblade superiore (versione Coupé) si presenta in nero scintillante mentre quello inferiore in tinta con la carrozzeria. Analogamente a quanto avviene per Audi R8 Lms Gt 4, anche su Audi R8 V10 Rws Coupé è possibile applicare a richiesta una pellicola decorativa: di colore rosso, corre sopra cofano motore, tetto e posteriore. Nell’abitacolo, conducente e passeggero anteriore possono prendere posto su sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara. A richiesta sono disponibili sedili a guscio. Il cruscotto riporta la targhetta «1 of 999» per sottolineare l’esclusività del numero limitato di esemplari prodotti.

Uno degli ultimi motori aspirati del segmento

Il motore centrale di Audi R8 V10 Rws eroga 540 CV di potenza per 540 Nm di coppia massima a 6.500 giri. Il propulsore 5.2 Fsi permette alla Coupé di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (Spyder: 3,8 secondi) proseguendo fino a una velocità massima di 320 km/h (Spyder: 318 km/h). I consumi medi di R8 V10 Rws si attestano su 12,4 l/100 km (283 g/km di Co2) in versione coperta e 12,6 l/100 km in versione scoperta (286 g/km di Co2).

Assetto con taratura specifica per drift controllati

La nuova Audi R8 Coupé V10 Rws ha un peso di 1.590 kg (senza conducente) pari a 50 kg in meno rispetto ad Audi R8 Coupé V10 con trazione quattro che, rispetto alla variante con trazione posteriore, richiede componenti aggiuntivi quali albero cardanico, frizione a lamelle e differenziale centrale. R8 Spyder V10 Rws è più leggera di R8 Spyder V10 di 40 kg arrivando a 1.680 kg (senza conducente). La distribuzione del carico sugli assali di 40,6:59,4 (Coupé) e di 40,4:59,6 (Spyder) nonché una taratura dell’assetto e della dinamica adattata specificamente alla trazione posteriore sono garanzia di straordinario divertimento al volante. La configurazione dell’assetto e dei sistemi di regolazione consentono drift controllati quando il conducente sceglie la modalità dynamic nel sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select di serie e imposta il controllo elettronico della stabilità Esc su Sport. Al raggiungimento del valore limite, l’Esc interviene in modo da ripristinare condizioni di sicurezza ottimali. Il servosterzo elettromeccanico non è soggetto alle forze di trazione, a tutto vantaggio di una maneggevolezza estremamente precisa. Audi R8 V10 Rws è equipaggiata di serie con cerchi in lega di alluminio da 19 pollici verniciati in colore nero con design a cinque razze a V. Gli pneumatici hanno dimensioni di 245/35 sull’assale anteriore e 295/35 su quello posteriore. Audi R8 V10 Rws potrà essere ordinata in Germania e negli altri Paesi europei a partire dall’autunno 2017 e i primi esemplari arriveranno su strada entro fine anno.