GINEVRA – Honda pronta all’introduzione in Europa della versione di serie del nuovo CR-V, in scena al Salone di Ginevra 2018. La nuova generazione del Suv più venduto al mondo innalza lo standard in termini di qualità degli interni, spazio, eleganza e raffinatezza: inclusa, per la prima volta, l’opzione a sette posti sulle versioni con motore a benzina. Vanta il telaio più sofisticato mai sviluppato per un CR-V ed è in grado di garantire al conducente un’esperienza di guida coinvolgente enfatizzata da un livello di comfort esemplare e da autentiche capacità off-road.

Evoluzione del design esterno e qualità superiore per gli interni

Il nuovo CR-V mostra un design esterno fresco e sofisticato, con passaruota più ampi e muscolosi, contorni ben definiti sul cofano ed i montanti posteriori, oltre al nuovo volto della famiglia Honda che si contraddistingue per le linee originali del gruppo ottico anteriore. I montanti anteriori risultano assottigliati, i paraurti anteriori e posteriori scolpiti, i rivestimenti sotto il motore ed il pavimento ottimizzati: tutto ciò contribuisce a fare di CR-V uno dei Suv più efficienti della categoria dal punto di vista aerodinamico. È stato inoltre integrato il sistema Active Shutter Grille, che migliora ulteriormente l’efficienza dei consumi. La linea orizzontale del cruscotto si integra perfettamente con il nuovo design degli interni evidenziando la maggiore spaziosità dell’abitacolo ed accentuando la sensazione di ampiezza e la sensazione di controllo e dominio della strada. Il cruscotto vanta due display da 7 pollici, mentre il layout dei comandi è stato perfezionato in un gruppo semplice ed intuitivo per una gestione dell’aria condizionata da sotto il touch screen centrale.

Praticità ai vertici della categoria e nuova opzione a sette posti

Il nuovo CR-V vanta dimensioni esterne leggermente maggiori rispetto al modello precedente mentre la combinazione del passo allungato e dell’assetto più ampio offrono uno spazio interno sensibilmente aumentato. L’efficienza ai vertici della categoria è accentuata da una generosità degli spazi per tutti gli occupanti, oltre che da un vano portabagagli più ampio e più profondo con un piano di carico allungato. Il nuovo pavimento del vano portabagagli posizionabile su due diversi livelli permette di ottenere una superficie piana per il carico di oggetti di grosse dimensioni, mentre il portellone completamente automatico offre un accesso pratico. Le funzioni smart facilitano l’uso quotidiano del nuovo CR-V. Per esempio, l’altezza del portellone aperto può essere programmata per evitare il contatto con i soffitti bassi e la flessibilità dell’abitacolo è massimizzata da un vano della console centrale a tre moduli. Inoltre, il nuovo sistema di abbattimento con un semplice gesto dei sedili della seconda fila, frazionabili nel rapporto 60:40, permette un carico più facile e veloce. In anteprima assoluta, le versioni a benzina di CR-V saranno disponibili con l’opzione a sette posti. L’eventuale terza fila offre spazio per le gambe ed un’altezza della soglia di accesso eccezionale, oltre ad un angolo di seduta di 101° per garantire comfort a bordo per le lunghe distanze.

I nuovi motori offrono livelli di efficienza ed una guidabilità eccezionale

In anteprima assoluta, la tecnologia ibrida di Honda debutta su un Suv in Europa. Il nuovo CR-V sarà disponibile con il sistema ibrido Intelligent Multi Mode Drive di Honda, che comprende un motore 2.0 benzina i-Vtec a ciclo Atkinson e due motori elettrici, per offrire massima efficienza e guidabilità. Il sistema i-Mmd non si avvale di una trasmissione convenzionale: questa unità più compatta vanta, invece, un rapporto fisso per creare una connessione diretta tra i componenti in movimento e un trasferimento della coppia più fluido. È inoltre disponibile il motore benzina Turbo Vtec da 1.5 litri, che offre prestazioni elevate ed un consumo di carburante ai vertici della categoria. La potenza è fornita da un cambio manuale a sei rapporti o, in alternativa, da un cambio automatico Cvt calibrato per offrire una risposta più lineare. Il propulsore a benzina e quello ibrido sono provvisti di serie della trazione anteriore ma possono essere entrambi dotati della nuova tecnologia a trazione integrale (Real Time Awd con Intelligent Control System) che conferisce a CR-V autentiche capacità da fuoristrada. L’altezza libera dal suolo è stata aumentata di 38 mm per tutte le versioni, fino a raggiungere un’altezza di 208 mm per il modello benzina Awd. Le prime consegne di Honda CR-V con motore benzina TURBO VTEC da 1.5 litri sono previste per l’autunno 2018; l’arrivo delle versioni con motore ibrido è previsto agli inizi del 2019.