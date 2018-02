Il gelo blocca i test del team Sky Vr46

VALENCIA – Si chiude con un giorno di anticipo il secondo test del 2018 per lo Sky Racing Team VR46. Dopo una prima giornata molto impegnativa, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e Dennis Foggia sono stati costretti al box da un peggioramento del meteo e un repentino abbassamento delle temperature. «Una giornata molto impegnativa, peccato per il meteo di oggi, così abbiamo preferito conservare un giorno di test da sfruttare più avanti durante la stagione – ha riassunto il team manager Pablo Nieto – Nel complesso abbiamo portato a termine gran parte del lavoro programmato e siamo sicuri di poter finalizzare le ultime modifiche al test Irta di Jerez della prossima settimana».

Crescita in Moto2

In Moto2, bilancio positivo per Bagnaia e Marini al lavoro per testare il nuovo materiale Kalex e Ohlins. Soddisfatti dei progressi fatti tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio, entrambi chiudono a ridosso dei più forti. «Una due giorni di test particolare: ieri le condizioni dell’asfalto non erano ottimali, la pista era molto scivolosa, mentre oggi il meteo e le basse temperature hanno compromesso la giornata – racconta Pecco Bagnaia – Nonostante la scivolata di ieri, che mi ha fatto perdere un po’ di tempo, sono soddisfatto di quanto fatto. Nel pomeriggio siamo riusciti a provare diverse nuove soluzioni, ho girato abbastanza forte e con un buon ritmo. Sono curioso di tornare in pista a Jerez per continuare a lavorare su queste novità tecniche». Gli fa eco il suo compagno di squadra Luca Marini: «Dopo il buon lavoro di ieri, purtroppo oggi non abbiamo potuto scendere in pista a causa del meteo. Insieme al team, abbiamo preferito conservare un giorno di test da sfruttare meglio durante la stagione e magari su un’altra pista. Sono contento del lavoro fatto, Kalex e Ohlins hanno portato diverse novità tecniche molto interessanti. Mi sono concentrato sulla mia guida su questa pista, che non è tra le mie preferite, e ho già visto alcuni miglioramenti considerato anche che le condizioni dell’asfalto e la temperatura non erano ottimali».

Ritorni in Moto3

In Moto3, prosegue il riavvicinamento di Bulega alle competizioni. Dopo una buona prima uscita a Jerez, Nicolò è tornato a sviluppare la sua Ktm: «Sono contento di essere tornato in pista – ha spiegato – Ieri abbiamo fatto un gran lavoro, il tempo sul giro secco non è stato perfetto, ma ho ancora margine e sono tranquillo. Abbiamo provato diverse soluzioni e spero di poter fare un altro passo in avanti a Jerez». Fermato da un piccolo malessere Dennis Foggia dopo una prima giornata incentrata a migliorare la ciclistica della sua moto: «Non è stato il test che mi aspettavo. Purtroppo, a causa di un malessere, non ero al 100% della forma e, anche causa meteo, non ho potuto sfruttare la seconda giornata di lavoro. Nel complesso sono comunque contento di quanto fatto su ciclistica e bilanciamento dei pesi. La pista era molto scivolosa e poco veloce. Spero di recuperare tutte le energie necessarie in questi giorni di pausa per tornare competitivo a Jerez». Per lo Sky Racing Team VR46 il lavoro continuerà la prossima settimana nell’ultimo test ufficiale in programma a Jerez de la Frontera dal 6 all’8 marzo.