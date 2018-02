SAN CLEMENTE – Dopo una prima stagione di apprendistato per Jorge Navarro nella classe intermedia, il team Gresini Moto2 si prepara ad affrontare una annata importantissima dove l’asticella degli obiettivi e delle aspettative si è alzata. Il 2017 di Jorge Navarro è stato un anno di grandi alti e bassi, con prestazioni di grande spessore come a Montmeló, Sachsenring e Aragon con tre sesti posti, ma anche con momenti di grande difficoltà come l’infortunio di Phillip Island che aveva obbligato lo spagnolo a quasi un mese di stop proprio sul finire di stagione. «Credo che la stagione con i primi test sia iniziata positivamente – racconta Navarro – Non cercavamo tempi ma sensazioni sulla moto senza rischiare. La seconda stagione in Moto2 ci obbliga a dare un passo in avanti e a guardare ad obiettivi più ambiziosi. Dovremo necessariamente essere con continuità tra i primi sette-otto piloti della griglia e se riusciamo ad essere costanti i risultati importanti non tarderanno ad arrivare. Il team è cresciuto, me compreso, abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno. Sia a livello tecnico che a livello umano mi sento molto a mio agio e credo che questo non possa che essere d’aiuto. Voglio ringraziare sia la parte manageriale con Fausto e Carlo in primis che la parte degli sponsor senza il cui appoggio questo progetto non avrebbe ragion d’essere e dire semplicemente che darò come sempre il 110% perché questa moto e questo team stiano dove meritano. Adesso concentriamoci per i test Irta dove sicuramente cercheremo un po’ di più il limite e poi via per una stagione emozionante!».

Sempre più in alto

Tutto parte di un processo di crescita che il team Gresini Moto2 è pronto a sfruttare in questo 2018 che parte sotto i migliori auspici dopo due test positivi a Valencia e Jerez de la Frontera e che entrerà nel vivo sempre in Andalusia tra una settimana per i test Irta. «Sarà la seconda stagione di Jorge Navarro, l’obiettivo è migliorare notevolmente i risultati dello scorso anno dove abbiamo sofferto soprattutto nel finale di stagione – commenta il team manager Fausto Gresini – Vogliamo essere tra i primi e credo che possiamo e dobbiamo aspirare ad essere costantemente nella top 10 in questa stagione. Jorge ha l’età e l’esperienza giusta per raggiungere questi traguardi. C’è da dire che ancora non è fisicamente al 100%, ma speriamo che in questi pochi giorni che ci separano dal Qatar possa recuperare il più possibile. Un anno di esperienza con Gresini Racing e con questa Kalex avranno un peso in questa stagione e sono sicuro che porteremo a casa qualche bella soddisfazione».