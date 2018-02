Gresini sceglie la continuità per puntare al Mondiale Moto3

SAN CLEMENTE – Presso il centro logistico Del Conca si è svolta oggi la presentazione ufficiale del Team Gresini Moto3. Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Fausto Gresini e la famiglia Mularoni, tutti presenti per svelare le nuove livree delle Honda NSF250RW numero 88 e 21 con cui il team Gresini proverà l’attacco al titolo mondiale nel 2018. Confermatissimo lo schieramento dello scorso anno, con Fabio Di Giannantonio che difenderà i colori del team Gresini per la terza stagione consecutiva e con Jorge Martin che già aveva stupito alla sua prima annata sulla Honda dominando letteralmente le sessioni di qualifica di tutto il 2017 e chiudendo in bellezza con la vittoria di Valencia. «È senza dubbio un anno molto importante per i colori del team Gresini, nel quale nutriamo grandi speranze – commenta il team manager Fausto Gresini – Abbiamo due piloti forti, veloci, motivati e pronti per questo campionato del mondo e possiamo contare su una squadra esperta e affiatata che li supporta. Fabio e Jorge adesso hanno l’esperienza per potersi giocare traguardi importanti e possono contare su una moto molto competitiva e su degli sponsor molto presenti. Quest’inverno abbiamo lavorato tantissimo per ampliare la nostra piattaforma e credo davvero che non ci manca nulla per poter far bene. Ci aspettiamo di poter lottare per il titolo, e abbiamo tutte le carte per poterci riuscire».

Prove promettenti

Le aspettative sono inevitabilmente alte considerando i 14 podi globali conquistati lo scorso anno (includendo una vittoria) dal team Gresini Moto3 e dai risultati dei primi test stagionali di Valencia e Jerez dove sia Jorge Martin che Fabio Di Giannantonio sono risultati tra i più rapidi piloti in pista e dove soprattutto le sensazioni nei box sono state molto positive. «Sono davvero contento di poter continuare questa sfida mondiale con il team Gresini Moto3 anche in questa stagione – spiega il pilota spagnolo – Credo che con l’esperienza dello scorso anno e con una squadra così competitiva e così familiare possiamo lottare per il titolo quest’anno. L’obiettivo sarà soprattutto vincere gare e vedere se a fine anno saremo in lizza per il campionato. I test fino ad ora sono andati molto bene e non sto nella pelle per tornare in pista con questa moto!». Gli fa eco il suo compagno di squadra Diggia: «Sarà la mia terza stagione in Moto3 quest’anno e la voglia di fare bene è davvero tantissima. Dopo due annate andate secondo me molto bene, dobbiamo fare ancora meglio. Sinceramente quest’anno non voglio farmi illusioni, voglio solo lavorare a testa bassa, lavorare bene con il team come abbiamo fatto nei primi test di Valencia e Jerez. Abbiamo già trovato soluzioni interessanti che ci daranno speranze, idee e pensieri per partire al meglio in Qatar. Vogliamo migliorare gara dopo gara e riuscire a fare meglio rispetto allo scorso anno. Correre con Gresini è anche questo, avere tempo per migliorare e crescere e sono sicuro che non deluderemo». Gli ingredienti per una stagione esaltante ci sono tutti e allora pronti a partire con gli ultimi test pre-campionato di Jerez del 6-7-8 di marzo e con l’esordio ufficiale in Qatar il fine settimana del 18 marzo.