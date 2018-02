Gomme più riconoscibili per il Mondiale Moto2

ROMA – Le scelte dei pneumatici possono creare confusione anche nei tifosi più sfegatati dei motori. Per i milioni di spettatori delle gare, che siano i tifosi nei circuiti di tutto il mondo o quelli che le guardano da casa in televisione, è un elemento ormai evidente in tutte le categorie, compresa la Formula 1. Dunlop, fornitore unico di pneumatici per il campionato mondiale Moto2, lavora con i piloti e le squadre fino all'ultimo minuto prima delle gare per raggiungere l'assetto ottimale per ogni round del Mondiale. E a volte le scelte della tipologia di gomme con cui correre non vengono effettuate fino a quando i piloti non sono sulla griglia di partenza.

Colori più facili

In risposta alle numerose richieste dei fan, Dunlop ha semplificato la codifica dei colori in Moto2, a partite dalla gara di apertura in Qatar del mese prossimo. Da quest'anno solo i pneumatici più morbidi saranno codificati a colori, gli altri saranno neri. Il fianco giallo brillante indicherà che il pilota ha scelto il pneumatico più morbido disponibile per quella gara Moto2, divenendo immediatamente riconoscibile anche dai tifosi che stanno guardando dalle tribune o comodamente seduti sul divano. Tutti le opzioni di pneumatici sono accuratamente selezionate per soddisfare le esigenze delle diverse piste e superfici e per offrire la massima durata per tutta la distanza della gara.