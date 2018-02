Fiat 500L da record: prodotto l'esemplare numero 500 mila

KRAGUJEVAC – Oggi nello stabilimento Kragujevac (Serbia) è stata prodotta la Fiat 500L numero 500 mila: l’esemplare da record è una versione Cross con livrea bicolore arancio Sicilia e tetto Nero lucido ed equipaggiata con motore 1.6 Multijet da 120 Cv. Il nuovo primato conferma il successo riscosso dal modello fin dal suo lancio nel 2012. Basti pensare che da cinque anni consecutivi è stabilmente al vertice del proprio segmento in Europa, con una leadership assoluta in Italia e Spagna. Se poi si considera il complessivo del 2017, la Fiat 500L ha registrato in Europa una quota di mercato pari a circa il 22%, dato che ha superato il 52% in Italia. A queste ottime performance hanno contribuito le nuove versioni Cross e City Cross lanciate lo scorso anno che hanno accentuato l’anima crossover del modello. Risultati positivi anche nel primo mese del 2018: in Europa i volumi salgono del 5% rispetto allo scorso anno mentre in Italia la quota è di oltre il 50% nel segmento.

Ultimo modello

Per continuare a giocare un ruolo da protagonista, inoltre, Fiat 500L si è rinnovata nel 2017 per essere ancora più spaziosa, più tecnologica e più ricca di personalità. Nasce così la vettura ideale per le diverse esigenze della famiglia moderna, un modello che esprime al meglio il binomio «cool & capable» poiché unisce l'iconicità dello stile 500 alla funzionalità del design Made in Fiat. Attualmente la gamma è composta da tre declinazioni, ciascuna con la propria personalità e dotazione specifica: dalla versione Cross (che vanta un look crossover, assetto rialzato di 25 mm e nuovo Mode Selector) alla versione Urban, la declinazione metropolitana per eccellenza, fino alla versione Wagon disponibile anche in configurazione a sette posti. Completano la gamma: la 500L City Cross, il crossover cittadino per entusiasmanti avventure urbane, e la nuova serie speciale 500L Mirror dotata di tecnologia Uconnect Link, ovvero il sistema Uconnect 7 pollici Hd Live touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. La Gamma 500L a parte da 14.700 euro completa di climatizzatore, sistema Uconnect 5 pollici Touch con Bluetooth e cruise control. I concessionari italiani saranno aperti anche in occasione del porte aperte di sabato 24 e domenica 25 febbraio per far ammirare a tutti i clienti questo modello unico nel suo genere.

Fabbrica serba

Al nuovo record ha contribuito lo stabilimento di Kragujevac che è stato completamente rinnovato proprio per produzione della 500L. Inaugurato ad aprile 2012, il sito industriale serbo è stato oggetto di un imponente lavoro (durato tre anni e frutto di un investimento di oltre un miliardo di euro) per la riqualificazione delle infrastrutture e la ristrutturazione degli edifici, nuovi reparti produttivi e l'installazione di macchinari e sistemi di produzione all'avanguardia. Oggi lo stabilimento di Kragujevac è uno dei più avanzati siti Fca a livello mondiale.