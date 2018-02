Il collaudatore Ducati non molla il campionato italiano

ROMA – Il Barni Racing Team ha svelato le livree e i piloti per la stagione 2018, in anteprima assoluta ha presentato anche la Ducati Panigale V4 con scarico Termignoni in configurazione gara. Il 2018 sarà un anno di grande sforzo per il team guidato da Marco Barnabò: «Questa stagione il nostro team farà un grande sforzo: continuare lo sviluppo della Panigale R per confermarsi ad alti livelli nel Mondiale Superbike e sviluppare la Panigale V4 per il 2019 – ha commentato il principal manager – Se tutto questo è possibile è grazie ai nostri sponsor, ai nostri partner tecnici e al team che lavora duramente tutta la stagione. A loro va il mio ringraziamento principale. Con Forès e Pirro oramai ci conosciamo bene e mi fa grande piacere lavorare ancora con loro. Sono molto felice di far crescere nel Civ due piloti giovani e la decisione di farli partecipare a due tappe dell'Europeo Superstock va proprio in questa direzione. La Panigale V4 sarà una scoperta per tutti, è una grande fortuna poter contare su due piloti esperti come Goi e Conforti».

Dall'iridato...

Confermato per il terzo anno consecutivo il pilota spagnolo Xavi Forés nel campionato mondiale Superbike, al via fra dodici giorni in Australia: «Oramai per me questa è una piccola famiglia. Nell'ultima stagione abbiamo fatto importanti progressi, siamo l'unico team privato che riesce a competere, e a volte anche a stare davanti, con team ufficiali. Ripartire dalle certezze della scorsa stagione è importante anche per la mia carriera. Sono sicuro che cresceremo ancora e saremo in grado di lottare per il podio quasi in ogni gara».

...all'italiano

Nutrita la pattuglia di piloti che correranno nel Civ Superbike, con le Ducati Panigale R. Il campione italiano Michele Pirro parteciperà ad alcune tappe: «Nonostante faccia tanti chilometri di test per me resta importante correre in gara per non perdere l'abitudine alla battaglia in pista. Per questo ringrazio Barni che oramai da anni mi dà questa possibilità, non si trovano tanti team privati strutturati e professionali come il suo. Per questo è un piacere poter continuare con loro». Mentre è stato confermato il giovane Samuele Cavalieri che a chiuso nono nella classifica di campionato alla sua prima esperienza su una mille: «Non vedo l'ora di tornare in sella dopo un inverno lungo. Per me è una bella opportunità poter continuare il percorso iniziato l'anno scorso, questo team mi ha permesso di crescere e in questa stagione cercherò di fare altri passi in avanti». La new entry del team è Matteo Ferrari, quarto l'anno scorso nel Civ Superbike: «Arrivare in un team che ha sempre ottenuto grandi risultati è una bella responsabilità, ma anche un grosso stimolo. Mi sono allenato duramente in inverno, non vedo l'ora di fare i test con il team e poi la speranza è quella di fare bene e cercare di stare davanti».

Altri progetti

Alla presentazione, condotta dal giornalista Mediaset Alberto Porta, è intervenuto anche Marco Zambenedetti, coordinatore tecnico del team Ducati Superbike in pista, che ha confermato il grande rapporto di collaborazione che c'è fra la casa di Borgo Panigale e il Barni Racing Team. Alla presentazione non è voluto mancare neppure Ernesto Marinelli, nuovo direttore tecnico di prodotto di Termignoni, che ha svelato, insieme a Barnabò, il nuovo scarico Termignoni 4 uscite. La Panigale V4 sarà la grande novità di questa stagione. Il Barni Racing Team è stato il primo a svelarla in configurazione gara. Saranno Ivan Goi e Luca Conforti a portare in pista la 4 cilindri bolognese partecipando al National Trophy, campionato satellite del Civ.