Nuova Volkswagen Touareg: la terza generazione dell'ammiraglia

VERONA – La Volkswagen annuncia l’anteprima mondiale della nuova Touareg. L’ammiraglia della marca è un’altra pietra miliare nella campagna di prodotto più ampia nella storia della Volkswagen. La nuova Touareg esibisce tutta la forza della marca con il suo design espressivo, le tecnologie innovative e le capacità dinamiche. L’anteprima mondiale dell’ammiraglia si terrà in Cina, il Paese dove le vendite di Suv stanno accelerando più rapidamente, nonché il mercato nazionale più importante per la marca. Al vertice della gamma, la nuova Touareg incarna in maniera esemplare i valori della marca. Il design molto espressivo realizzato da Klaus Bischoff, responsabile del design Volkswagen, e dal suo team dona al nuovo modello un’identità inconfondibile e dal carattere forte. Una vasta gamma d’innovativi sistemi di assistenza assicura il massimo livello di sicurezza e comfort. Uno dei cruscotti digitali più grandi della categoria, l’Innovision Cockpit, apre a una nuova dimensione dell’infotainment e della connettività. Motore, trasmissione, sospensioni pneumatiche ad aria, ruote posteriori sterzanti e stabilizzazione del rollio garantiscono un’esperienza di guida sicura e dinamica.

Sempre più in alto

Con la nuova Touareg, la Volkswagen dà vita alla terza generazione di una storia di successo che, come le serie precedenti, soddisferà le aspettative elevate della categoria premium e dei suoi clienti. Quello dei Suv superiori è tra i segmenti in crescita più rapida nel mercato automobilistico mondiale. Per esempio, le previsioni anticipano che in Cina i volumi di questo tipo di vetture raddoppieranno entro il 2023. Sin dal lancio della sua prima generazione nel 2002, la Touareg ha impressionato grazie alle sue prestazioni e al suo piacere di guida, replicati in circa un milione di unità. Lo ha fatto su strada, in fuoristrada e sui tracciati rally di tutto il mondo, vincendo il Rally Dakar negli anni dal 2009 al 2011. La Volkswagen presenterà la nuova Touareg e le sue innovative tecnologie in anteprima mondiale il 23 marzo 2018 a Pechino (Cina).