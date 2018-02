La Ferrari si fa in otto per la 24 Ore di Le Mans

PARIGI – Al Parc des Expositions di Parigi, nelle vicinanze della Porte de Versailles, sotto una fitta nevicata sono state presentate la super-stagione del Mondiale Endurance, la European Le Mans Series e, soprattutto, le iscrizioni alla 24 Ore di Le Mans di giugno. Le Ferrari che prenderanno il via alla gara di durata più famosa del mondo saranno otto. Tre saranno nella categoria Gte-Pro dove oltre alle 488 Gte del team Af Corse (la numero 51 e la numero 71) ci sarà la una terza Ferrari del team piacentino, la numero 52. Le altre cinque vetture di Maranello saranno invece al via nella classe Gte-Am. Una sarà quella del team Mr Racing, affidata all’equipaggio che prenderà il via a tutta la stagione del Wec, composto da Motoaki Ishikawa, Olivier Beretta e Eddie Cheever III. Le altre quattro saranno quella di Jmw Motorsport, team britannico vincitore dell’Elms 2017, la numero 54 di Spirit of Race affidata a Francesco Castellacci, Thomas Flohr e Giancarlo Fisichella, la numero 61 di Clearwater Racing, con Weng Sun Mok, Keita Sawa e Matt Griffin, e la vettura del Keating Motorsport, supportata da Risi Competizione, affidata a Ben Keating e Jeroen Bleekemolen.

Una stagione super

Nel Mondiale Endurance a disputare l’intera super-stagione, che si snoderà da maggio 2018 a giugno 2019 (la stagione vivrà a cavallo dell’anno solare includendo due edizioni della 24 Ore di Le Mans, la seconda concluderà il campionato) saranno cinque Ferrari. Due saranno iscritte in classe Gte-Pro: le vetture di Af Corse 51 e 71 con gli equipaggi confermati e composti rispettivamente dai campioni del mondo James Calado e Alessandro Pier Guidi e da Davide Rigon e Sam Bird. Tre 488 Gte gareggeranno in classe Gte-Am: quella del team Clearwater Racing; quella del team Spirit Of Race e quella di Mr Racing. Anche nella super-stagione del Wec a rivaleggiare con le Ferrari ci saranno grandi costruttori come Porsche, Aston Martin, Chevrolet, Ford e la nuova arrivata Bmw. Il campionato scatta il 5 maggio con la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Nella European Le Mans Series le Ferrari coinvolte saranno tre, tutte 488 Gte. Ci saranno i campioni incarica di Jmw Motorsport, il Krohn Racing Team con Andrea Bertolini, Tracy Krohn e Nic Jonsson e la vettura del team Spirit Of Race come al solito affidata a Duncan Cameron, Aaron Scott e Matt Griffin. Il campionato Elms scatta il 15 aprile al Paul Ricard.