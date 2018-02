Lancia Ypsilon si reinventa: Elefantino blu, Gold e Platinum

ROMA – Da oltre trent’anni Lancia Ypsilon seduce i ricercatori dell’originalità e del carattere, gli automobilisti sofisticati e cool, gli estimatori della qualità e dell’innovazione. È l’auto più venduta del segmento B nel 2016 e nel 2017 e la seconda più venduta in Italia dopo la Fiat Panda, nello stesso periodo. Con 2.900.000 auto vendute ha rivoluzionato il segmento B. Nel 1985, infatti, la allora Y10 arrivò sul mercato con una proposta innovativa: una city car dotata di personalità, attenta allo stile, raffinata, elegante e fuori dagli schemi. Oggi, la fashion city car evolve definendo ancor più dettagliatamente il proprio carattere e rivolgendosi a un pubblico sempre più attento ed esigente: la Ypsilon si fa in tre per consentire a chiunque la guiderà di poterla vivere esprimendo appieno il proprio carattere, come un abito su misura con il quale sentirsi sempre a proprio agio.

Tre nuovi modi di dire Ypsilon

La nuova gamma Ypsilon si compone dunque di tre nuove reinterpretazioni della contemporaneità: Elefantino Blu, Gold e Platinum, tre esclusive serie speciali studiate nei particolari. Ogni versione ha un’identità forte e distintiva, immediatamente riconoscibile sia per gli interni sia per gli esterni. Lancia Ypsilon, da sempre caratterizzata dalla cura per i dettagli, l’attenzione per i materiali e il ricercato design, evolve confermandosi trendy e contemporanea, fedele al proprio spirito, mai chiusa in se stessa. Sono proprio i dettagli a fare la differenza: infatti, Ypsilon si rivolge a chiunque voglia affermare il proprio stile sempre, anche in auto, con carattere e distinzione, senza lasciare nulla al caso, curando materiali, forme e contenuti. Conferma ancor oggi un rapporto privilegiato con le donne, conquistando anche gli uomini che intendono esprimere la propria personalità e che non cercano in un’auto un semplice mezzo di trasporto.

Scoperta a porte aperte

I prossimi weekend, 10 e 11 e 17 e 18 febbraio presso gli show room Lancia sarà possibile ammirare la nuova gamma Ypsilon che si presenta con un prezzo di lancio di 9.500 euro con finanziamento Menomille, già completa con 5 porte, climatizzatore, radio e comandi al volante. Inoltre sempre in occasione del lancio saranno offerti in omaggio diversi Pack in grado di arricchire in modo personale e unico la vettura scegliendo tra tre proposte per ogni allestimento, con un valore per il cliente superiore a 500 Euro. Quest’ultima offerta è valida sia per i privati sia per le partite IVA in caso di restituzione di una vettura del Gruppo FCA. La nuova gamma Ypsilon potrà essere equipaggiata con un motore a benzina da 1.2 litri e 69 CV, con cambio manuale, disponibile anche in versione Ecochic a doppia alimentazione benzina e GPL. Ecochic, benzina e metano, il bicilindrico 0.9 TwinAir da 80 CV. Completa la gamma il 1.3 diesel Multijet 95CV dal basso impatto ambientale, 95 g/km di CO2, consumi ridotti ed elevato piacere di guida. Tutti e quattro i motori proposti rispondono alla normativa Euro 6. Dal punto di vista delle dimensioni, la nuova vettura mantiene le proprie doti di compattezza e versatilità: in 3,84 m di lunghezza, con un passo di 2,39 m, 1,68 m di larghezza e 1,52 m di altezza trovano spazio cinque porte, per il massimo della praticità. È dunque il modello ideale per l’impiego urbano.