Cambiano gli orari dei Gran Premi (per accontentare le tv)

ROMA – Ancora una volta, è la regina televisione a decidere il futuro della Formula 1. Per venire incontro alle esigenze di palinsesto delle emittenti, infatti, gli organizzatori del Mondiale a quattro ruote, il gruppo americano Liberty Media, hanno deciso una rivoluzione degli orari di partenza dei Gran Premi di questa stagione. Addio alle vecchie abitudini, dunque: per assistere alla partenza non bisognerà più accendere la tv ogni due settimane puntualmente alle due del pomeriggio, ma consultare con attenzione il calendario e gli orari di volta in volta.

Questione di audience

Due, infatti, sono state le riflessioni che hanno motivato questa mossa. La prima: «Alcuni canali iniziano la loro trasmissione precisamente all'ora in punto, perciò si perdono la tensione e l'emozione che caratterizza i minuti precedenti la partenza di ogni gara». La seconda: «Le ricerche hanno rivelato che, specialmente nei mesi estivi, nel tardo pomeriggio si può raggiungere un pubblico televisivo più vasto». Così si legge nel comunicato ufficiale diramato dal campionato. Dunque, la modifica sarà doppia. Tutte le corse non scatteranno più all'ora in punto, ma dieci minuti dopo, e la maggior parte di quelle europee e quella brasiliana saranno rimandate di un'ulteriore ora, partendo dunque alle 15:10. Il Gran Premio di Francia partirà addirittura alle 16:10, per evitare la concomitanza con la partita del Mondiale di calcio tra Inghilterra e Panama. «Altre piccole modifiche – chiarisce infatti ancora il comunicato – sono state effettuate per evitare la coincidenza con altri importanti eventi sportivi o per diversi orari del tramonto, per attirare un maggior pubblico in pista».

Segnatevi le date

Ecco dunque gli orari di partenza precisi (ora locale) di tutti i Gran Premi del calendario del Mondiale 2018 di Formula 1:

GP Australia: ore 16:10

GP Bahrein: ore 18:10

GP Cina: ore 14:10

GP Azerbaigian: ore 16:10

GP Spagna: ore 15:10

GP Montecarlo: ore 15:10

GP Canada: ore 14:10

GP Francia: ore 16:10

GP Austria: ore 15:10

GP Gran Bretagna: ore 14:10

GP Germania: ore 15:10

GP Ungheria: ore 15:10

GP Belgio: ore 15:10

GP Italia: ore 15:10

GP Singapore: ore 20:10

GP Russia: ore 14:10

GP Giappone: ore 14:10

GP Stati Uniti: ore 13:10

GP Messico: ore 13:10

GP Brasile: ore 15:10

GP Abu Dhabi: ore 17:10