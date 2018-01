Il due volte campione del Motomondiale torna in pista

VARESE – Lo Special Team Ducati by Zracing ha definito la propria formazione che prenderà il via della 24 Ore di Le Mans in sella alla splendida Ducati Panigale 1199R il 21-22 aprile prossimi. Dopo aver già annunciato nei giorni precedenti gli ingaggi di Jacopo Zizza, Lionel Ancelin e la novità, il velocissimo talento Fabio Massei, il team di Varese ha ufficializzato il sodalizio con Manuel Poggiali. Il sanmarinese, 35 anni, due volte campione nel mondo nella classe 125 e 250 del Motomondiale, ha dimostrato fin dall’inizio grande entusiasmo per questa nuova avventura, convinto della qualità del progetto, dei suoi protagonisti e dal fascino dell'endurance.

Grandi aspettative

«Siamo molto felici ed onorati che Manuel abbia accettato di partecipare insieme alla nostra sfida – dichiara Jacopo Zizza – Sono soddisfatto per l’equipaggio che abbiamo composto, un mix di esperienza, carisma, talento, velocità e voglia di mettersi in gioco alla scoperta di una disciplina complessa quanto affascinante come l’endurance. Se di Fabio Massei ho apprezzato da subito la sua genuinità che si sposa con la nostra realtà, di Manuel mi ha impressionato la sua professionalità nel focalizzare ogni cosa attorno al suo obbiettivo, rimettersi in gioco e presentarsi al 100% al via a Le Mans. Con Manuel e Fabio ci sarà Lionel Ancelin, scelta non casuale, vista l’esperienza sia di endurance sia con Ducati ed anche se meno veloce rispetto i suoi compagni, la sua presenza sarà fondamentale per creare equilibrio e dare serenità nei momenti critici. L’arrivo di Poggiali ha ulteriormente creato entusiasmo in tutto lo staff, che nell’endurance è fondamentale per la buona riuscita di una gara, sponsor, partner, fornitori e meccanici ci stanno dando una mano preziosa per essere pronti e all’altezza delle aspettative e non posso che ringraziarli per la loro collaborazione». L'evento di presentazione ufficiale del team avverrà il 12 febbraio presso la Ducati Varese dove verrà svelata la nuova livrea 2018 della Panigale R.