Aprilia, la top ten è sempre più vicina

SEPANG – Dopo la prima e promettente presa di contatto con la Aprilia RS-GP in versione 2018, il lavoro al box italiano è continuato con l’obiettivo di esplorare le potenzialità offerte dalla nuova moto e testare alcune tra le soluzioni tecniche disponibili per definire il pacchetto da portare alla prima gara stagionale. Aleix Espargarò dopo i 47 giri di oggi ha confermato le sue prime sensazioni, valutando positivamente i progressi compiuti. Dopo alcune prove di partenza a inizio giornata, il pilota spagnolo ha testato vari pneumatici e un diverso forcellone, aumentando giro dopo giro il feeling con la nuova moto. Il suo miglior tempo di 1:59.925, a soli 570 millesimi dalla migliore prestazione assoluta, testimonia il grande lavoro svolto da pilota e team. «I test di oggi hanno dimostrato quanto competitiva sia la MotoGP: con solo mezzo secondo di distacco sono fuori dalla top-10 – racconta il pilota spagnolo – In ogni caso sono molto contento di come stiamo lavorando, ho girato solo con la moto 2018 e devo dire che i miglioramenti sono evidenti. Specialmente per quanto riguarda la ciclistica, Aprilia ha sviluppato la RS-GP secondo le mie richieste e ne trae beneficio la percorrenza in curva. Possiamo ancora crescere, in accelerazione ad esempio, ma la base con cui inizieremo la stagione sarà ulteriormente evoluta quindi non posso che essere ottimista».

In crescita

Ha migliorato le sue sensazioni anche Scott Redding, i cui progressi sono stati rallentati dal chattering. Il nuovo pilota dell'Aprilia e il suo team si concentreranno proprio su questo aspetto in vista dell'ultimo giorno di test: «Abbiamo migliorato rispetto a ieri, sia per quanto riguarda i tempi sia nel mio feeling con la nuova moto – spiega l'inglese – Il maggiore limite in questo momento è il chattering all'anteriore, che mi impedisce di progredire ulteriormente. Abbiamo fatto qualche prova ma evidentemente quello che ci serve è una modifica radicale, sento che la moto può essere veloce e Aleix lo sta dimostrando. Ora analizzeremo i dati e decideremo quali mosse provare domani».