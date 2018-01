Parte la vendita dei biglietti per il GP di Monza

MONZA – Nonostante i dubbi burocratici sullo svolgimento della corsa, sono ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per il Gran Premio d'Italia 2018 di Formula 1 in programma dal 31 agosto al 2 settembre prossimi all'autodromo di Monza. Collegandosi al sito www.monzanet.it, i tifosi possono già acquistare in prevendita i biglietti per accedere ai tre giorni della tappa italiana del campionato del mondo delle quattro ruote.

Affetto del pubblico

Dopo il successo di spettatori registrato nel 2017 con oltre 185 mila presenze durante il weekend di gara, il Gran Premio d'Italia è uno degli appuntamenti più attesi e amati del Mondiale. Monza si conferma anche la gara più veloce del calendario di Formula 1 con una media raggiunta dai piloti sul circuito di 243,626 km/h. Un appuntamento dunque imperdibile grazie anche alla sua festosa atmosfera, ben rappresentata dall'invasione di pista dei tifosi prima delle premiazioni sul podio. Gli appassionati che acquisteranno i biglietti del Gran Premio d'Italia 2018 di Formula 1 nei primi giorni di prevendita, potranno risparmiare fino a 60 euro sul prezzo finale di listino.