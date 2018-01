In diretta video la presentazione della Ducati 2018

BOLOGNA – È iniziato il countdown per la presentazione del Ducati Team MotoGP 2018, in programma a Bologna nell' Auditorium Ducati lunedì 15 gennaio. L’evento, durante il quale sarà presentata la Ducati Desmosedici GP insieme ai due piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è anche in diretta streaming sul Diario Motori. Si scaldano i motori: lunedì 15 gennaio appuntamento alle 10:30 con il live streaming della presentazione del Team Ducati. In diretta da Borgo Panigale l’unveiling delle nuove moto con le prime parole del direttore generale Luigi Dall’Igna e le interviste ai piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.