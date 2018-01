Ufficiale: la Honda ha scelto il suo nuovo team manager

ROMA – Era ampiamente previsto, ma ora è ufficiale: il sostituto di Livio Suppo al ruolo di team manager della Honda sarà Alberto Puig. L'ex pilota (vinse anche un Gran Premio in classe 500), poi diventato uno dei manager più noti del Motomondiale, faceva già parte della famiglia della casa di Tokyo come consulente e direttore delle categorie formative per i giovani in Asia e in Inghilterra. Ora arriva la promozione nella posizione più ambita, la massima responsabilità sportiva del team campione del mondo: «Crediamo che le sue capacità e la sua grande esperienza al massimo livello del motociclismo internazionale, insieme alla sua lunga e vincente relazione con la Hrc, daranno un prezioso contributo all'azienda e alla squadra, che punta ancora una volta a lottare al vertice della MotoGP», commenta il direttore generale Tetsuhiro Kuwata, che sarà il diretto superiore di Puig.

Forti ambizioni

Inevitabile la soddisfazione espressa dal diretto interessato: «Ho lavorato con la Honda per gli ultimi 25 anni della mia carriera professionale – racconta Puig – prima come pilota, poi come team manager nelle classi inferiori e infine come coach per molti dei piloti asiatici che la Honda segue in tutto il mondo. Avere la chance di poter ricoprire questa posizione in uno dei team più vincenti della MotoGP è un grande onore per me, per cui posso solo concentrarmi a dare il mio miglior sostegno alla Honda per cercare di aiutarli ad ottenere i loro obiettivi. Sono sicuro che i nostri piloti saranno pronti quando arriverà il momento, e anche noi come squadra saremo pronti a lottare ancora una volta per il titolo, con umiltà ma anche grande determinazione». Il debutto ufficiale di Alberto Puig da team manager della Honda Hrc è fissato al primo test pre-campionato dell'anno, dal 28 al 30 gennaio prossimi a Sepang.