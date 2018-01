Un'altra brutta notizia per Schumacher: cancellata la sua pista

COLONIA – Un'altra brutta tegola cade sulla testa della famiglia Schumacher, come se ce ne fosse bisogno. È destinato a fare una brutta fine anche il famoso circuito di kart di Michael Schumacher, a circa trenta chilometri da Colonia, quello sul quale il sette volte campione del mondo di Formula 1 mosse i suoi primi passi da pilota e di cui poi, una volta cresciuto, acquistò i due terzi della proprietà. La pista, infatti, sembra prossima alla chiusura, per far spazio ad una miniera!

Nessuna nuova casa

Il terreno, infatti, è stato individuato per l'estrazione di carbone da parte della compagnia mineraria tedesca Rwe, che inizierà le operazioni a partire dal 2020. «E a l suo posto non sarà costruita nessuna nuova pista di kart – spiega il fratello Ralf Schumacher, che anche lui iniziò la propria carriera nelle corse a Kerpen, prima di correre in F1 con Williams e Toyota, al quotidiano Kolner Express – Abbiamo svolto una ricerca insieme alla Rwe ma non siamo riusciti a trovare nessuna nuova location. È un peccato che questa tradizione di successo, che ha permesso di promuovere molti giovani, stia morendo insieme a questo circuito». Laconico, come di consueto, il commento della manager di Schumi, Sabine Kehm: «La famiglia è aggiornata di tutti gli sviluppi». Sviluppi che, purtroppo, appaiono sfavorevoli quanto ormai inevitabili.