La Ferrari non dimentica Schumacher: gli auguri per i 49 anni

MARANELLO – «I nostri pensieri sono sempre con lui. #keepfighting #ForzaMichael». È il messaggio pubblicato dalla Ferrari sulle sue pagine ufficiali nei social network in onore di Michael Schumacher nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Con la scuderia di Maranello il campione tedesco ha conquistato cinque dei suoi sette Mondiali, oltre a gran parte dei 91 Gran Premi vinti, dei 155 podi, delle 68 pole position.

Il dramma che gli ha cambiato la vita

Nel 2013 Schumacher fu coinvolto in un incidente sugli sci a Meribel, nella Savoia francese, che lo ha costretto in coma farmacologico, a lunghi mesi di degenza in una clinica svizzera. Sulle sue condizioni mediche, la famiglia ha mantenuto il più stretto riserbo. Il compleanno di Schumacher è stato ricordato con un tweet anche dalla pagina ufficiale della Formula 1: «Seven-time champion Michael Schumacher turns 49 today (il sette volte campione del mondo Michael Schumacher compie 49 anni oggi, ndr) #KeepFightingMichael».

(Fonte: Askanews)