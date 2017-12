Conti in tasca ai piloti: quanto guadagneranno nel 2018

ROMA – Il suo regalo di Natale personale, Jorge Lorenzo lo ha già ricevuto con ampio anticipo: un assegno da 12,5 milioni di euro, firmato dalla Ducati, per i suoi servizi nella prossima stagione. Nonostante il Mondiale appena concluso al settimo posto in classifica generale sia stato il peggiore nella sua carriera in MotoGP, infatti, il campione maiorchino resta ampiamente il più pagato della categoria, in virtù del contratto biennale con cui la Rossa di Borgo Panigale lo ha strappato, lo scorso anno, alla Yamaha. Al secondo posto, ma staccato di un buon 30%, c'è l'iridato in carica Marc Marquez, che in cambio del titolo portato in dote alla Honda si è visto attribuire un salario di nove milioni. Discorso a parte va fatto per Valentino Rossi, che occupa il terzo gradino di questo speciale podio, con i sette milioni incassati dalla casa dei Diapason, ma se si aggiungono le ricche sponsorizzazioni e i diritti d'immagine e di marketing che il Dottore ha siglato al di fuori del suo team, la cifra lievita fino a ben oltre venti milioni di euro di guadagni complessivi. La conferma che, nonostante l'ultimo dei suoi nove campionati risalga ormai a otto anni fa, il fenomeno di Tavullia resta tuttora uno dei piloti più amati del circus delle due ruote, e per questo trova ancora tantissime aziende in tutto il mondo disposte a versare fiumi di denaro nelle sue tasche.

Gli umani

Molto più contenute le cifre delle buste paga degli altri colleghi, a partire da Andrea Dovizioso, che viene accreditato di soli (si fa per dire) tre milioni all'anno. A questi introiti ha senz'altro contribuito l'ultima stagione, con l'esplosione di risultati che lo ha portato a lottare per il Mondiale con Marquez: pur essendo ancora valido il suo attuale contratto con la Ducati fino a fine 2018, infatti, il forlivese, probabilmente in virtù dei premi di risultato, ha raddoppiato i suoi incassi rispetto ai presunti 1,5 milioni che avrebbe dovuto guadagnare. Senz'altro, comunque, il suo ingaggio è destinato ad aumentare ancora, e con pieno merito, quando sarà il momento di ridiscuterne il rinnovo. Questa particolare classifica prosegue poi con Dani Pedrosa (2,5 milioni) e Andrea Iannone (1,5) e Maverick Vinales appaiati a quota 1,5. I motori devono ancora accendersi, con il via dell'annata previsto il prossimo 18 marzo in Qatar, ma i fuoriclasse del motociclismo si possono dunque già riconfermare tra i paperoni del mondo dello sport, anche per il 2018 che si appresta ad iniziare.