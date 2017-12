I GP diventano arte: la nuova mostra al Museo Ferrari

MARANELLO – Lo sguardo inedito di artisti di fama internazionale sul mondo della Formula 1 ha dato vita alla mostra «GP d’autore», inaugurata oggi al Museo Ferrari di Maranello. Le venti tavole realizzate da nove maestri della graphic novel raccontano ciascuna delle tappe del Mondiale di Formula 1 2017, prendendo spunto dalla tradizione e dalle leggende di ogni Paese. Le imprese della monoposto SF70H della Scuderia Ferrari sono così immortalate in opere popolate da piramidi e supereroi, grattacieli e draghi, montagne e deserti, fra citazioni della storia di ieri e di oggi.

Le opere saranno esposte al Museo fino a febbraio, insieme alle mostre in corso «Under the Skin» e «Rosso Infinito». La visione della mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo, che rimarrà aperto per tutto il periodo natalizio dalle 9:30 alle 18 con orario continuato, con le sole eccezioni del 25 dicembre e del 1° gennaio.