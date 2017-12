Martin in vacanza con Lorenzo, Di Giannantonio sul podio in dirt track

ROMA – La stagione 2017 è alle spalle da poco più di un mese, ma il team Gresini Moto3 non si è realmente mai fermato. Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio sono al lavoro da tempo con l'obiettivo 2018, anno in cui il team punterà al massimo risultato nel Mondiale Moto3 con entrambi i suoi alfieri. Jorge Martin ha lasciato da parte i motori per un po’ in queste prime settimane invernali: previa una meritata vacanza a Punta Cana insieme, tra gli altri, al pluri campione del mondo Jorge Lorenzo, lo spagnolo si è diviso tra Madrid, sua città natale, e il principato di Andorra, dove ha ripreso subito un intenso programma di allenamenti tra bicicletta (sempre in buona compagnia MotoGP), palestra e sci di fondo tra splendidi scenari pirenaici. «Devo ammettere che le vacanze sono state una manna dal cielo: con l’infortunio di quest’estate non ho potuto fare praticamente nulla, e avevo bisogno di staccare la spina, anche se solo per una settimana – ha raccontato Jorge – Sono ingrassato sette chili (ride, ndr), e ne ho già persi la metà grazie all’allenamento. Non sto forzando troppo, non vogliamo bruciare le energie, ma certo è che stiamo preparando al meglio il 2018 tra bici, sci e palestra: in particolare stiamo lavorando sulla resistenza per avere una buona base in vista di gennaio e lì aumentare i carichi di lavoro. Per tornare su una moto, ci sarà da aspettare i primi test privati di febbraio: arriveremo pronti!»

Di Giannantonio resta in moto

Fabio Di Giannantonio, al contrario non ha praticamente mai lasciato le due ruote. L’italiano, senza dimenticare l’allenamento fisico, ha partecipato ad inizio dicembre nel Sic Supermoto Day, evento dedicato in memoria del compianto Marco Simoncelli, e questo fine settimana nel SuperPrestigio Dirt Track a Barcellona, dove il numero 21 ha chiuso terzo nella sua categoria. «Il Superprestigio è stato spettacolare, e sono veramente contento di aver chiuso con la terza piazza. In realtà non me lo aspettavo, visto che in prova e in qualifica non ero stato veloce, come al solito del resto – ha commentato con un classico ghigno il Diggia – Poi in gara invece sono andato forte chiudendo le prove sempre tra i primi e ho trovato il terzo di categoria ma soprattutto vincendo l’accesso alla finale. Lì con gli americani ho dovuto fare a sportellate, ma ne ho prese più io e forse avrei potuto fare anche quarto, ma va bene così. È stata una grande esperienza, perfetta per mantenermi in forma e non perdere sensazioni sulle due ruote». Ora non resta che attendere che l’inverno corra veloce per rivedere Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio in pista a Valencia a partire dal 6 febbraio per i primi test 2018.