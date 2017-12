Il team Sky Vr46 svela le nuove livree alla finale di X Factor

MILANO – Dalla pista al palcoscenico di X Factor. Come da tradizione, anche quest'anno i piloti dello Sky Racing Team VR46 hanno preso parte alla serata della finale del talent show musicale. Per l'occasione, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e Dennis Foggia hanno svelato in diretta su Sky Uno Hd le livree della stagione 2018 di Moto2 e Moto3. Il team, nato nel 2014 dal progetto condiviso tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi per sostenere la crescita dei giovani talenti italiani del motociclismo, si proietta verso la stagione 2018 tra novità e conferme, con quattro piloti in due categorie: in Moto2 Luca Marini affiancherà Francesco Bagnaia su Kalex mentre, in Moto3, Dennis Foggia correrà con Nicolò Bulega su Ktm.

Nuovi piloti e partner

Bagnaia, debuttante dell'anno in Moto2 dividerà il box con il 20enne Luca Marini, talento coltivato nell'orbita della VR46 Riders Academy e protagonista di una crescita costante e significativa. Bulega, in Moto3 con l'obiettivo di essere sempre più competitivo, troverà al suo fianco il 16enne Dennis Foggia, campione del mondo Junior Moto3 e all'esordio nel campionato del mondo. In entrambe le categorie, il team potrà contare sull'impegno e la fiducia di partner che hanno sposato la filosofia della squadra, quella di affiancare e supportare i campioni italiani di domani. Accanto a Oakley che sarà partner principale del progetto anche nel 2018, conferma per Monster Energy, oltre a Dainese e Agv, al fianco del team fin dalla sua nascita. A questi si aggiunge Dellorto, azienda italiana con grande tradizione nel mondo delle competizioni sportive che supporterà il progetto dello Sky Racing Team VR46 in qualità di distributore esclusivo per l'Italia della linea di lubrificanti ad alto contenuto tecnologico Eni i-Ride.