Valentino Rossi batte i calciatori: è lui il numero 1 del web

ROMA – Il calcio continua a dominare le classifiche dell’Osservatorio Social Vip ma è Valentino Rossi il sovrano assoluto dei social media in Italia. «Sommando i follower su Facebook, Twitter e Instagram The Doctor raggiunge l’impressionante record di 23,5 milioni – rivela Stefano Chiarazzo dell’Osservatorio Social Vip – Solo Mario Balotelli e Andrea Pirlo riescono a tenergli testa, rispettivamente con 20,2 e 17,1 milioni».

Doppia leadership

Valentino resta in vetta su Facebook con più di 13 milioni di fan davanti a Balotelli e Pirlo. Alessandro Del Piero supera Stephan El Shaarawy e Gianluigi Buffon e si piazza quarto. Chiudono la Top 10 Carlo Ancelotti, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Marco Verratti. Da poco sui social, Francesco Totti sale altre cinque posizioni ed è ora dodicesimo dopo Paolo Maldini. Da segnalare nelle retrovie la veloce crescita di Gianluigi Donnarumma e Bebe Vio. Consolida il primato anche su Twitter Valentino Rossi con 5,5 milioni di follower e aumenta il divario su Balotelli, Buffon e Pirlo. Del Piero supera Ancelotti e conquista il quinto gradino. A seguire Chiellini e Marchisio, che sale di uno ai danni di El Shaarawy. Entra nei dieci un altro juventino, Leonardo Bonucci. Più indietro, ottime performance di Matteo Darmian, Andrea Barzagli e, ancora, Totti.

Cede solo su Instagram

Supermario Balotelli non cede la leadership su Instagram e supera il tetto dei 6 milioni. Attenzione però a Pirlo e Gigi Buffon che con più di due milioni di nuovi follower a testa sono sempre più vicini. Buffon, in particolare, ha fatto un balzo in avanti di ben quattro posizioni facendo scalare Rossi, Ancelotti e El Shaarawy. Simile exploit di Marco Verratti che diventa settimo costringendo Marchisio, Del Piero e Bonucci in fondo al Top 10. Totti spopola anche sul social fotografico e sale fino alla 13° piazza. Da menzionare in Top 50 anche il crescente interesse per Andrea Belotti, Massimiliano Allegri e Federico Bernardeschi. Infine due nomi in salita, ma non per i loro risultati sportivi nella scherma e nel ciclismo: Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser.