Vinales scopre la nuova pista in Sudafrica

CITTÀ DEL CAPO – La pista di Kyalami è una vecchia conoscenza del Motomondiale: ospitò quattro Gran Premi in tutto, a cavallo tra i decenni '80 e '90, l'ultimo ormai ben quindici anni fa. Ma la sua vocazione per le due ruote, il circuito sudafricano non l'ha mai davvero persa: tanto che ieri, in una versione completamente rinnovata, ha ospitato un pilota di MotoGP, Maverick Vinales, in sella ad una moto supersportiva di serie, la Yamaha R1.

Tornate inaugurali

L'occasione per la riscoperta di questo vecchio tracciato è stata data dal Yamaha R World Event, una manifestazione organizzata dalla casa dei Diapason con Top Gun, i suoi piloti del campionato locale di Superbike e Supersport e dieci fortunati clienti. Dopo un test in privato, il campione catalano ha compiuto sei giri di pista insieme a questa affollata brigata, prima di dedicarsi ai tifosi, che ha incontrato per concedere loro autografi, selfie e gadget. Infine Vinales si è potuto concedere qualche ora sotto il sole di Città del Capo, prima di dedicarsi alle meritate vacanze. Maverick, parlando con i giornalisti sudafricani in conferenza stampa, si è detto entusiasta dell'esperienza: «Mi sono molto divertito, sia guidando la moto sulla pista di Kyalami che nella mia permanenza in Sud Africa. Ho incontrato della bella gente qui, tanti tifosi che sono venuti a manifestarmi il loro sostegno e che ho apprezzato molto. Sono molto felice di essere stato qui e sicuramente vorrei tornarci in futuro. Quanto alla pista, è molto bella, vecchio stile». E chissà che, prima o poi, non torni ad ospitare un Gran Premio vero e proprio.