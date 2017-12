Pirelli è già nel 2018: ecco le gomme per i primi tre GP

MILANO – Pirelli ha nominato le mescole e i treni di gomme obbligatori per i primi tre Gran Premi della prossima stagione, in programma in Australia (23-25 marzo), Bahrein (6-8 aprile) e Cina (13-15 aprile). Nella prima gara saranno schierate le soft, le supersoft e le ultrasoft; nella seconda le medie, le soft e le supersoft; nella terza le medie, le soft e le ultrasoft. I due pneumatici più duri in ogni weekend dovranno essere utilizzati per la corsa, il più morbido per la qualifica.

Le regole

Ogni pilota ha infatti, per regolamento, l’obbligo di conservare per la lotta per la pole position un treno della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai dieci piloti che si qualificano per la fase finale delle qualifiche, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara. Ogni pilota dovrà portare entrambi questi set in corsa. I team sono liberi di scegliere i dieci treni rimanenti, per un totale di tredici a disposizione per il fine settimana. La scelta è stata resa nota prima ancora della fine dell'anno 2017, perché i regolamenti prevedono che per i Gran Premi extra-europei la scelta delle mescole debba essere effettuata quattordici settimane prima; per le gare europee, otto settimane prima.