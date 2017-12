Tutti i numeri del Mondiale 2017: il bilancio firmato Pirelli

MILANO – «Da una stagione da record abbiamo numeri da record». Parola di Mario Isola, responsabile della Pirelli, che oggi ha stilato un bilancio del Mondiale 2017 fatto, per l'appunto, in cifre. «La Formula 1 ha introdotto nel 2017 regolamenti tecnici rivoluzionari, che hanno portato le monoposto a diventare le più veloci di sempre – prosegue Isola – Quindi il nostro obiettivo era quello di realizzare i pneumatici più prestazionali di sempre, più larghi del 25% rispetto ai precedenti per far fronte all’incremento dei carichi e delle velocità in curva e che tuttavia permettessero ai piloti di spingere al massimo da inizio a fine di ogni stint. Abbiamo raggiunto questo risultato con i test nel 2016 effettuati con monoposto muletto, non con le vetture da gara che non hanno mai visto i nuovi pneumatici prima dei test prestagionali di Barcellona. Nel corso di quest’anno, la pole position è stata in media 2,450 secondi più veloce rispetto al 2016, mentre il giro veloce in gara è stato in media inferiore di 2,968 secondi. Nonostante l’incremento dei carichi fino al 35-40% nelle curve più veloci, i nostri pneumatici 2017 hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione, con un ottimo livello di affidabilità e costanza nelle prestazioni. Per il 2018 abbiamo sviluppato un pneumatico ancora più veloce, l'hypersoft, e ogni mescola sarà di uno step più morbida rispetto allo scorso anno: in futuro ciò dovrebbe contribuire ad aumentare ancora di più le velocità e lo spettacolo». Ecco i numeri più interessanti sulla stagione divulgati dal gommista milanese.

Circuiti e gare

- Gara più lunga dell'anno: in Azerbaigian, 2 ore 3 minuti e 55,753 secondi

- Gara più breve dell'anno: Monza, 1 ora 15 minuti e 32,312 secondi

- Gara più veloce dell’anno: Monza, media oraria del vincitore (Lewis Hamilton) 243,626 km/h

- Velocità massima raggiunta in gara: 362,4 km/h, Sebastian Vettel in Messico

- Maggior numero di giri veloci: 18, Lewis Hamilton (7 in gara e 11 in qualifica)

- Maggior numero totale di giri in testa: 527, Lewis Hamilton

Pit stop

- Numero totale di pit stop: 533 (di cui 6 drive through, 1 stop and go)

- Media di pit stop per gara: 26,7, di cui 1,5 per pilota

- Maggior numero di pit stop in una gara: 41 in Azerbaigian

- Minor numero di pit stop in una gara: 18 in Austria

Sorpassi

- Numero totale di manovre di sorpasso: 435, con una media di 21,8 sorpassi per gara (si è calcolato ogni cambiamento di posizione effettuato durante i giri lanciati, escluso quindi il primo giro, e mantenuto fino alla linea del traguardo: sono esclusi i cambiamenti di posizione dovuti a forti problemi meccanici o a doppiaggi/sdoppiaggi)

- Maggior numero di sorpassi in una gara asciutta: 42 in Azerbaigian

- Maggior numero di sorpassi in una gara bagnata: 31 in Cina

- Minor numero di sorpassi in una gara asciutta: 1 in Russia

- Pilota autore di più sorpassi: Daniel Ricciardo, 43

- Pilota autore di più sorpassi in un GP: Daniel Ricciardo, 13 in Gran Bretagna

- Pilota meno sorpassato: Max Verstappen e Lewis Hamilton, 2 volte (si considerano solo i piloti che hanno preso parte all’intera stagione)

- Pilota autore di più sorpassi al via: Lance Stroll, 36 posizioni guadagnate nel corso del primo giro

- Team che ha effettuato più sorpassi: Red Bull, 65 (43 Daniel Ricciardo, 22 Max Verstappen)

- Team che ha subìto meno sorpassi: Red Bull e Ferrari, 11 (9 Daniel Ricciardo e 2 Max Verstappen per Red Bull, 8 Kimi Raikkonen e 3 Sebastian Vettel per Ferrari)

Altri numeri interessanti

- Chilometri totali coperti da tutte le mescole nel 2017 (test, prove, qualifiche e gare): 329.170 km (esclusi i pneumatici prototipo utilizzati durante le prove)

- Così divisi per mescola: hard 1.549 km; medium 20.259; soft 94.893; supersoft 118.729; ultrasoft 83.465; intermediate 7.089; wet 3.186

- Distanza percorsa nel 2017 in gara (GP): 102.856 km

- Distanza percorsa nel 2017 nei test di sviluppo: 14.285 km

- Numero di giri veloci (qualifiche e gara) da parte del campione del mondo 2017: 18 (7 in gara e 11 in qualifica)

- La velocità media più bassa con cui è stata vinta una gara nel 2017 (gara asciutta): 148,176 kmh, Daniel Ricciardo in Azerbaigian

- Temperatura asfalto più bassa registrata durante una gara (solo domenica): 14°C in Cina

- Temperatura asfalto più bassa registrata durante un weekend di gara: 14°C in Cina

- Temperatura asfalto più alta registrata durante una gara (solo domenica): 55°C in Ungheria

- Temperatura asfalto più elevata registrata durante un weekend di gara: 56 °C in Bahrein

- Temperatura ambiente più bassa registrata durante una gara (solo domenica): 13°C in Cina

- Temperatura ambiente più bassa registrata durante un weekend di gara: 13 °C in Cina

- Temperatura ambiente più alta registrata durante una gara (solo domenica): 33 °C in Ungheria

- Temperatura ambiente più alta registrata durante un weekend di gara: 43 °C in Bahrein