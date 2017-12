Volvo batte Honda: il Mondiale turismo va in Svezia

DOHA – Thed Björk e Polestar Cyan Racing hanno scritto una pagina di storia conquistando un doppio titolo mondiale turismo nella gara conclusiva della stagione svoltasi sul circuito di Losail in Qatar. Björk è diventato il primo pilota svedese di sempre a fregiarsi del titolo di campione del mondo mentre Volvo, Polestar e Cyan Racing conquistano il loro primo titolo iridato. Due gare senza problemi disputate nell’appuntamento conclusivo della stagione in Qatar hanno permesso a Björk di conquistare il titolo piloti con 28,5 punti di vantaggio sul rivale più diretto Norbert Michelisz, e al team Polestar Cyan Racing di assicurarsi il tiolo iridato costruttori con lo stesso vantaggio su Honda.

Esultanza

«Siamo entrati nel campionato Wtcc lo scorso anno con un programma di cinque anni con l’obiettivo di diventare campioni del mondo – ha dichiarato Alexander Murdzevski Schedvin, Capo della divisione motorsport di Polestar – Ci siamo riusciti in soli due anni. Abbiamo fatto meglio delle nostre migliori aspettative in questo 2017. Thed Björk ha fatto un lavoro straordinario nel corso dell’intera stagione e merita assolutamente il titolo che ha conquistato. La squadra non è stata da meno, con migliaia e migliaia di ore di lavoro svolto, e alla fine è arrivato anche il titolo costruttori; non ho parole sufficienti per ringraziare tutti i ragazzi del team. Questo è il momento di maggiore soddisfazione nella storia del nostro team e sono davvero orgoglioso di poter dire che siamo campioni del mondo!». Da parte sua, un entusiasta Thed Björk ha detto: «Diventare il primo pilota svedese campione del mondo è qualcosa che ho sognato fin da quando ho iniziato a correre! Non riesco a mettere insieme le parole, ma questo è il momento più bello della mia carriera di pilota. La gara conclusiva della stagione è andata secondo i nostri piani e mi sento di dire un enorme grazie a tutti i ragazzi del team, sono tutti campioni del mondo quanto lo sono io!».

I suoi colleghi

Nicky Catsburg ha concluso la stagione con un terzo posto sul podio nella gara conclusiva: «Grazie a tutto il team e congratulazioni a Thed. Merita di essere campione. Sono felice di questo risultato. Finire l’ultima gara sul podio è una bella sensazione», ha detto Catsburg. Per l’occasione, la squadra Polestar Cyan Racing è stata rafforzata dal quattro volte campione del mondo della specialità Yvan Muller, che è sceso in pista a bordo della terza vettura del team portando a casa punti vitali per il team in entrambe le gare. Grande la sua soddisfazione per il risultato acquisito: «Thed si è davvero guadagnato questo titolo mondiale e il team ha fatto un lavoro eccellente durante l’intera stagione. Abbiamo avuto un buon weekend di gara e chiuso il campionato nel modo migliore, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sono orgoglioso di tutti i ragazzi della squadra», ha dichiarato Yvan Muller.