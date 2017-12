Valentino Rossi è il più grande di sempre anche al Rally di Monza

MONZA – Lotta fino all’ultimo metro nel Monza Rally Show. Dopo le due tiratissime tappe di venerdì e sabato un finale al cardiopalma ha infatti caratterizzato anche la terza giornata della spettacolare gara monzese, mai tanto incerta e combattuta come in questa sua 38esima edizione. Valentino Rossi vince sul filo di lana con merito e con la benedizione della dea bendata proprio nell’ultima prova speciale e conquista il sesto successo assoluto, il terzo consecutivo, che gli vale anche il primato nell’albo d’oro della competizione.

La cronaca

Valentino, con la sua Fiesta Wrc e il fido navigatore Cassina, si presenta al comando della generale al via della tappa con un solo decimo di vantaggio sull’equipaggio Bonanomi-Pirollo (Citroen DS3 Wrc). Il Dottore vince la prima e la seconda Speciale della giornata, e aumenta il suo vantaggio su Bonanomi (terzo e secondo nelle due prove). Ma a questo punto il primo colpo di scena: Valentino subisce una penalizzazione di dieci secondi in quanto il peso della sua macchina, alle verifiche, non risulta regolamentare (1353 kg invece di 1360). Alla vigilia della prova finale il campione del Motomondiale si trova così retrocesso al secondo posto con un distacco di 2.7 secondi nei confronti di Bonanomi che già pregusta la rivincita sul 2016 quando giunse terzo dietro allo stesso Valentino e allo spagnolo Dani Sordo. Il pilota della Citroen pensa di potercela fare a tener lontano l’inseguitore nei soli 1.350 metri della prova finale. Ma si sbaglia. Forse l’eccesso di sicurezza o forse l’emozione, lo tradiscono: sbatte contro una barriera, la macchina si spegne e quando riparte ha ormai perso più di 11 secondi, tanto da farsi superare dai due ufficiali della Hyundai Mikkelsen e Neuville che vincono la Speciale e da Rossi che con il secondo posto annulla lo svantaggio e torna in testa alla classifica generale vincendo la gara. Bonanomi, quasi in lacrime, scala al terzo posto finale come l’anno passato.

Scontri diretti

Per lui una piccola rivincita al Master’s Show, quando riesce ad eliminare Rossi al termine di in una tiratissima semifinale. L’italiano si è però dovuto arrendere in finale alla coppia Wrc Andreas Mikkelsen-Thierry Neuville, vincitori del Master’s Show 2017 con la loro Hyundai Ng i20. Una soddisfazione anche per il norvegese e il belga che nel rally hanno concluso secondi, alle spalle di Valentino, staccati di 5.7 secondi. Quarto posto assoluto invece per Tony Cairoli, sempre più a suo agio sulle quattro ruote. Il campione del mondo di motocross ha preceduto nella classifica assoluta Piero Longhi, navigato da Gianmaria Santini, e Andrea Crugnola che con Moira Lucca ha conquistato il successo nella categoria R5. Gli altri vincitori di classe sono stati Pinzano-Cerruti nella S2000, Nucita-Mattioli nella Rgt, Gabbiani-Piva nella R4, Marchetti-Turatti nella R3C e Bianchini-Darderi tra le storiche. Si è conclusa dunque con successo una nuova edizione del Rally di Monza, caratterizzata da un’imponente presenza di pubblico, che ha tra l’altro incoronato Valentino Rossi come il più vincente di sempre. Il fenomeno di Tavullia sale a quota sei trionfi (2006, 2007, 2012, 2015, 2016 e 2017) superando le cinque vittorie di Dindo Capello. «È stata una gara combattutissima, piena di colpi di scena, con un finale rocambolesco – ha detto Valentino – Alla fine ce l’abbiamo fatta e sono molto contento. Tra tutte quelle del rally è stata la vittoria più bella».