Monza abbraccia Valentino Rossi e gli altri protagonisti del Rally

MONZA – È ufficialmente iniziata la 38esima edizione del Rally di Monza. Prima del contatto con la pista e la sfida con il cronometro della prima prova speciale, tutti i piloti hanno raggiunto piazza Trento e Trieste per la partenza simbolica. Un ritorno alla tradizione (dal 1995 al 2000 il rally era già iniziato nel centro cittadino) sicuramente riuscito con migliaia di appassionati e curiosi che hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino tutte le vetture iscritte e i piloti: da Valentino Rossi a Tony Cairoli passando per Thierry Neuville e Paolo Andreucci.

Si fa subito sul serio

La bandiera tricolore del via ai piloti è stata sventolata dal sindaco di Monza Dario Allevi, da altri esponenti della Giunta cittadina, dal presidente e dal vicepresidente di Ac Milano Ivan Capelli e Geronimo La Russa, dal presidente dell’autodromo Giuseppe Redaelli. Inoltre starter d'eccezione anche i ragazzi della onlus HeartBeat Moving Children. Al termine della presentazione di ogni singolo equipaggio, i piloti hanno proseguito il trasferimento fino al via della prima prova speciale di 8,5 km vinta dall’equipaggio di Hyundai Motorsport Mikkelsen-Neuville che hanno preceduto di 1.6 secondi Valentino Rossi e di 1.8 Tony Cairoli.

Spettacolo anche fuori pista

Molte le presenze di pubblico in questa prima giornata con tanti tifosi che hanno avuto la possibilità di accedere nell’area del paddock e di mettersi alla prova con 12 simulatori allestiti nella sala Regione Lombardia da Sparco. Una festa nella festa in attesa della giornata di domani che vedrà i piloti sfidarsi in quattro prove speciali per un totale di 96,4 km. La magia del Rally di Monza è appena iniziata. Buon divertimento.