Questo weekend a Latina torna il Sic Supermoto Day per Marco Simoncelli

LATINA – Sesta edizione del Sic Supermoto Day 2017 il 2 e il 3 dicembre. Il circuito Il Sagittario di Latina ospiterà di nuovo l'ormai annuale gara di flat track dedicata all'indimenticato Marco Simoncelli e alla sua fondazione benefica. Motociclisti professionisti e non si sfideranno su questo leggendario circuito a suon di carenate: sono attesi protagonisti del Motomondiale come Fabio Di Giannantonio, Simone Corsi, Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli, altri della Superbike come Davide Giugliano ed Eugene Laverty e giornalisti come Giovanni Di Pillo e il nostro Paolo Beltramo, oltre ovviamente all'immancabile papà Paolo Simoncelli, team principal della Sic58 Squadra Corse.

Parco partenti

Nell’elenco della gara Mini GP con big e vip, allestita con Ohvale, figurano tre piloti di spicco: il capitolino Dino Romano (Dino Romano Moto dal Cuore), il noto customizer napoletano mago delle Special, Rino Scala (Cafe Ricycles), e l’ex tester nonché praticante di tutte le specialità motociclistiche Minutillo Turtur Giuliano, sono loro che formeranno la squadra Pecore Nere Racing Team. L’altra squadra è la Rocco Family capitanata da Rocco Siffredi che correrà con i suoi due figli grandi appassionati di moto anche loro. Poi la squadra con dj Ringo e Jimmy Ghione che potranno contare su un terzo pilota che presto l’organizzazione rivelerà.