Lo spettacolo delle corse al Motor Show: Tony Cairoli contro i grandi del rally

BOLOGNA – È assolutamente vietato mancare all’appuntamento con questa edizione 2017 del Memorial Bettega che, sabato 9 e domenica 10 dicembre, è destinata a segnalarsi come una delle più avvincenti e spettacolari della storia di questo evento. Molti i motivi di interesse per il pubblico che sarà presente sugli spalti, con la scuola scandinava che sarà degnamente rappresentata da tre straordinari interpreti; Teemu Sunninen, 23 anni già protagonista del mondiale, e i figli d’arte Kalle Rovanpera, 17 anni, e Oliver Solberg, 16 anni che, a dispetto del peso del loro cognome e delle loro giovanissima età, hanno già raccolto successi in mezzo mondo. Tra i giovanissimi anche il boliviano Marco Bulacia, anche lui 17 anni, campione rally nazionale e da quest’anno in Italia a farsi le ossa. Contro di loro uno dei migliori piloti del rallismo tricolore Giandomenico Basso, più volte campione italiano ed europeo, e il mitico Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo motocross, che sarà scomoda pietra di paragone per tutti. A questi si aggiungeranno poi altri due nostri piloti, quelli che emergeranno dal trofeo Wrc. I migliori tra loro saranno protagonisti anche del Trofeo Pucci Grossi la classica sfida in notturna ad alta adrenalina prevista per sabato 9 dicembre.

Il premio

In occasione dell’edizione 2017, Alessandro Rasponi in collaborazione con Tosilab Studio di Design ha realizzato la scultura del trofeo Memorial Bettega, una targa bassorilievo con finitura in bronzo dove sono moltiplicate una, due, quaranta volte il nome del memorial sul foglio. L’uso di diversi caratteri sta a ricordare le varie edizioni del premio che hanno costellato vari titoli di giornale. Nella parte retrostante una storia di immagini in bassorilievo che non ha mai fine, quella del mitico Attilio Bettega. Le competizioni continueranno anche venerdì 8 dicembre sull’Area 48 Motul Arena, con il trofeo Italia Wrc ed il trofeo Italia R5, nei quali si sfideranno alcuni tra i migliori piloti del tricolore con le auto delle due categorie regine del rallismo internazionale. Sulle R5, tra gli altri, anche il dieci volte campione italiano rally Paolo Andreucci su Peugeot 208 T16, su Ford Fiesta il giovane Giuseppe Testa, campione italiano junior 2016 e su Skoda Fabia Max Rendina, abituale protagonista delle scene mondiali. Sulle world rally car sotto i riflettori certamente le Ford Fiesta degli esperti Tobia Cavallini e Alessandro Bruschetta. Ma i rally saranno protagonisti sull’Area 48 Motul Arena sin da giovedì 7 con le sfide del trofeo Italia Rally Terra Yokohama, dove svettano i nomi di Alessandro Battaglin, Gian Maria Gabbiani, entrambi su Mitsubishi, e del giovane Tommaso Ciuffi su Peugeot. Nella stessa giornata il trofeo Italia rally 2RM e trofeo rally Suzuki infiammeranno i 1028 metri del tracciato misto terra asfalto.