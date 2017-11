Hyundai Kona e Ioniq protagoniste dello stand al Motor Show

BOLOGNA – Hyundai è pronta a stupire al Bologna Motor Show 2017 e a coinvolgere il pubblico in una serie di iniziative a tutto tondo. La casa sudcoreana punta i fari sulla nuova Kona, primo Suv compatto del marchio, protagonista sullo stand insieme al volto più adrenalinico del brand: i20 Coupe WRC e la nuova i30 N, in anteprima nazionale. Dai nuovi modelli sullo stand ai test drive in fuoristrada, fino alla presenza in centro città di una struttura dedicata alla mobilità sostenibile e alla gamma Ioniq, aperta al pubblico in piazza Galvani dal 1° al 13 dicembre. Protagonisti sullo stand al Motor Show (padiglione 25, stand A23) il nuovo e grintoso Suv compatto Kona, la i20 Coupe WRC e la nuova Hyundai i30 N, prima sportiva sviluppata sotto il brand N ispirata all’esperienza della casa nel motorsport e presentata in anteprima nazionale. Kona e i30 incarnano gli ultimi sviluppi della casa in termini di arricchimento della gamma, con l’esordio in nuovi segmenti chiave, e di design, sempre più maturo.

Toccare con mano

L’esperienza Hyundai prosegue nelle aree esterne del Motor Show, con diverse opzioni di test drive: nell’Area 47, è possibile salire a bordo della Kona 1.6 T-Gdi 4Wd, cimentandosi in uno speciale tracciato off-road con il supporto di piloti professionisti. In prova anche il resto della gamma: Kona e Ioniq nelle tre alimentazioni ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. La Kona 1.0 T-Gdi 2Wd può invece essere guidata nella classica formula di test drive, così come Ioniq, disponibile in tutte e tre le alimentazioni (hybrid, electric e plug-in hybrid). Tutti i test drive sono seguiti da una squadra di piloti qualificati, che spiegano le caratteristiche della vettura, dando suggerimenti per una migliore esperienza di guida. La presenza di Hyundai si estende fino al cuore pulsante del centro storico bolognese: in piazza Galvani una struttura dedicata a Ioniq e alla e-mobility Hyundai coinvolgerà il pubblico dal 1° al 13 dicembre.