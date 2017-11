Mazda presenta la sua nuova ammiraglia al Salone di Los Angeles

LOS ANGELES – Mazda presenterà in anteprima mondiale una versione completamente rivista e raffinata della Mazda6 al prossimo Los Angeles Auto Show. La filosofia di design umanocentrica di Mazda ha fornito le basi per l'ultima versione dell’ammiraglia del marchio, che presenta nuove tecnologie nelle motorizzazioni e maggiori dettagli che accentuano il carattere premium dell’auto. Il line-up delle motorizzazioni comprendono il motore Skyactiv a benzina a iniezione diretta da 2,5 litri con un sistema di disattivazione dei cilindri che consente di passare da quattro a due cilindri per migliorare ulteriormente l'efficienza del motore senza sminuire le performance a seconda delle condizioni di guida. Il propulsore con turbocompressore a benzina Skyactiv-G 2.5T che ha debuttato con il Suv crossover Mazda Cx-9, nel frattempo, verrà aggiunto alla gamma dei motori disponibili in Nord America.

Per quanto riguarda lo styling, i progettisti hanno potenziato la qualità all'interno e all'esterno della nuova Mazda6, aggiungendo maturità e la padronanza di sé al suo look già pluri-premiato. L’allestimento top di gamma presenta in particolare elementi di finitura esclusivi come il legno giapponese Sen che viene utilizzato per realizzare strumenti musicali tradizionali e per i mobili. Il design risulta cosi ancor più elegante ed esclusivo. Sono inoltre disponibili una gamma ancora più ampia di tecnologie di sicurezza avanzate (i-Activsense) che aiutano il guidatore a individuare i potenziali rischi e ridurre la probabilità di danni o lesioni, garantendo così un'esperienza di guida più rilassante e di maggior fiducia e sicurezza al volante. Mazda Radar Cruise Control dotato della funzione stop&go, per esempio, permette alla nuova Mazda6 di mantenere la distanza di sicurezza dall’auto che precede fino al suo totale arresto, per poi ripartire con un leggero tocco di acceleratore quando l’auto che precede si è messa nuovamente in movimento. La nuova Mazda6 introduce il nuovo monitor panoramico a 360° di Mazda. Al prossimo Los Angeles Auto Show ci saranno in mostra anche la Mazda Vision Coupé, il concept di design a quattro porte recentemente svelato a Tokyo, il prototipo Mazda Rt24-P racer e la Mazda Mx-5 Halfie, un mix tra un’auto da corsa e un modello in produzione. Il Los Angeles Auto Show aprirà al pubblico dal 1° al 10 dicembre.