Si chiude l'ultimo test per Valentino Rossi e Vinales, in cerca di soluzioni

SEPANG – Ora anche la Yamaha può andare in vacanza. Con una settimana di ritardo, infatti, pure la casa dei Diapason ha completato oggi il suo ultimo test dell'anno: a differenza degli avversari diretti, che avevano girato a Jerez nei giorni scorsi, il costruttore di Iwata ha preferito provare in solitaria sul circuito di Sepang. In pista in questi due giorni i due piloti ufficiali Valentino Rossi e Maverick Vinales, insieme al portacolori del team satellite Tech 3, Johann Zarco, che già nei collaudi dopo l'ultima gara di Valencia aveva lavorato a stretto contatto con loro.

Occhio sul motore

Come era facile immaginare, data la scelta di segretezza nell'organizzazione di questo test, la squadra in blu non ha diramato alcun comunicato, ma le voci trapelate dal box rivelano che l'obiettivo principale dei tecnici era quello di finalizzare la scelta della specifica del motore per la M1 della prossima stagione. «A Sepang ci siamo concentrati a provare diversi propulsori, e quando avremo deciso quale utilizzare allora lavoreremo sul nuovo telaio, ma ciò non accadrà prima dei test di gennaio», ha spiegato una non meglio specificata fonte Yamaha al sito specializzato internazionale Motorsport. Per questo motivo, le versioni di moto presenti nel box erano moltissime: quattro a testa per Rossi e Vinales, due per Zarco, con telai intermedi tra il modello 2016 e il 2017, come già accaduto a Valencia. Lunedì, inoltre, i piloti hanno avuto l'occasione di girare anche sul bagnato, una condizione in cui in questa stagione hanno fatto particolarmente fatica ad andar forte. Con queste prove si chiude ufficialmente il 2017 della MotoGP: i motori rimarranno spenti fino al prossimo 28 gennaio, quando si concluderà il blocco invernale ai test di due mesi, e l'azione riprenderà proprio a Sepang.