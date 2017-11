Arriva la versione stradale della Yamaha di Valentino Rossi

ROMA – I team di professionisti, i piloti da competizione e tutti coloro che amano girare in pista e che sono desiderosi di sperimentare la tecnologia derivata dalla MotoGP, possono ufficialmente collegarsi al sistema di prenotazione online di Yamaha Yzf-R1m my 2018. Ispirata alla M1 MotoGP di Valentino Rossi e Maverick Viñales, Yzf-R1m è una supersportiva che, grazie alle elevate specifiche di riferimento, offre a chi vuole misurare la propria passione in pista la possibilità di conoscere e sfruttare la tecnologia più attuale dei mezzi da competizione ufficiali Yamaha.

Tecnica da corsa

Per il 2018, Yzf-R1m è equipaggiata con le nuove sospensioni elettroniche Smart Ec 2 Ers, il sistema più sofisticato mai sviluppato da Öhlins per una moto di serie. Il nuovo sistema è ancor più intelligente di prima poiché permette di regolare con maggiore precisione la dinamica delle sospensioni in pista, specialmente con le nuove funzioni di supporto per frenate, accelerazioni e curve. Tra le novità principali è incluso anche un rinnovato sistema di cambio Quick Shift, ancor più sofisticato rispetto a quello utilizzato per la versione 2017, che innesta le marce a pieno gas. Progettato per garantire cambi marcia affidabili e rapidi senza aver l'obbligo di utilizzare la frizione, il nuovo Qss, ulteriormente perfezionato, ora agisce anche quando si scala. Tutti i clienti che acquisteranno Yzf-R1m 2018, sono invitati a partecipare all'esclusiva Yamaha Racing Experience, che avrà luogo nell'estate 2018. Un'esperienza unica che si occuperà di tutti gli aspetti della preparazione della moto alle competizioni, compresi i corsi teorici e le guide assistite in pista, con il supporto di campioni di ieri e di oggi.