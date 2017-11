Le Finali Mondiali Ferrari tornano a Monza

MONZA – Sarà Monza ad ospitare l’edizione 2018 delle Finali Mondiali Ferrari. Dal 1° al 4 novembre dunque, appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati della casa di Maranello, che potranno assistere alle ultime gare delle tre serie del Ferrari Challenge e alle sessioni degli speciali Programmi Xx e di F1 Clienti.

Grande ritorno

Monza, che ospiterà le Finali Mondiali per la quarta volta dopo 2001, 2004 e 2006, sarà l’occasione per vedere all’opera la Scuderia Ferrari di Formula 1 che si esibirà in uno show ricco di adrenalina mentre nel paddock saranno disponibili come sempre la gamma al completo, lo store e lo spazio dedicato alle famiglie. Monza sarà dunque il round conclusivo delle tre serie del Ferrari Challenge 2018 che prenderanno il via rispettivamente il 24-27 gennaio a Daytona (Nordamerica); il 22-25 marzo a Melbourne (Asia-Pacific) e, sempre il 22-25 marzo, al Mugello, la pista di proprietà della Ferrari che ha ospitato le Finali Mondiali 2017 nello scorso mese di ottobre.