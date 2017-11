Tutte le ultime novità Fiat al Motor Show di Bologna

BOLOGNA – Il marchio Fiat ritorna al Motor Show di Bologna dal 2 al 10 dicembre con tutta la sua gamma, in rappresentanza del mondo emozionale e di quello funzionale che caratterizzano il brand. Sullo stand sfileranno un esemplare della 500 con la serie speciale dedicata al 60° anniversario, e le nuove famiglie S-Design e Cross della gamma Fiat: una Fiat 500X S-Design, la serie speciale sintesi di stile, distintività e sportività urbana e una 500L Cross, che mostra un inedito look crossover; al loro fianco l’avventurosa agilità urbana della Panda City Cross, tutta le personalità della Tipo 5 Porte in allestimento S-Design e la versatilità dal carattere lifestyle del nuovo Fullback Cross.

500 serie speciale dedicata al 60° anniversario

Nell’anno del suo sessantesimo compleanno, i riflettori non possono che essere puntati sulla Fiat 500 serie speciale dedicata al 60° anniversario. Si tratta di un’edizione limitata che rende omaggio all’antesignana attraverso una caratterizzazione specifica e la rilettura contemporanea di alcuni stilemi che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, un’autentica icona di design approdata al MoMA di New York. Realizzata solo in versione cabrio, presenta un’inedita verniciatura bicolore dall’evocativo nome Dolcevita: Bianco Tristrato per il corpo della vettura ed avorio pastello per il cofano e i montanti, coronata da una capote grigia e decorata con una linea di bellezza tricolore, bordeaux, bianca e grigia. Non mancano altri dettagli estetici raffinati quali le calotte cromate degli specchietti retrovisori esterni, i cerchi in lega leggera specifici da 16 pollici e un logo dedicato, né gli accenti rétro anche all’interno, come gli elementi tubolari della selleria in pelle avorio con cadenini bordeaux a contrasto, a riprendere la fascia centrale del cruscotto e i tappetini specifici bicolore. L’omaggio al passato si limita all’estetica: dal punto di vista tecnologico, questa serie speciale offre quanto di meglio oggi disponibile nel campo della tecnologia e del comfort a bordo. Di serie il sistema Radio Uconnect Hd Nav da 7 pollici con touchscreen, Bluetooth, navigatore satellitare e ingressi Usb e Aux In; il Tft 7 pollici, il climatizzatore automatico, fendinebbia e i sensori di parcheggio posteriori. La vettura esposta adotta il propulsore a benzina 1.2 da 69 Cv.

Grande spazio alle nuove famiglie S-Design e Cross della gamma Fiat

Al Motor Show di Bologna protagonista la nuova famiglia S-Design, la serie speciale che si rivolge a chi ricerca stile e contenuti con un carattere moderno, dinamico e distintivo. 500X S-Design e Tipo S-Design rappresentano il perfetto connubio tra sportività urbana, stile e seduzione capace di conquistare al primo guardo: una spiccata personalità che riflette quella di un pubblico giovane e metropolitano. E le novità non finiscono qui, infatti arriva la stagione più fredda ma nulla arresta i crossover cittadini che caratterizzano la nuova famiglia Cross di Fiat: sotto i riflettori della rassegna le nuove Panda City Cross e 500L Cross e il nuovo pick-up Fullback Cross. Sono modello unici, dal carattere grintoso e distintivo, con cui evadere dalla routine quotidiana per immergersi in avventure urbane ed extraurbane, assecondando così la propria voglia di libertà.

Tipo S-Design

Fiat Tipo S-Design si rivolge a chi ricerca stile e contenuti con un carattere dinamico e distintivo. Disponibile nelle configurazioni 5 porte, come la vettura esposta, e Station Wagon, la nuova versione si caratterizza per una spiccata personalità che riflette quella di un pubblico giovane e attivo. Il tutto senza rinunciare alle caratteristiche che hanno decretato il successo della Tipo: spazio, funzionalità e flessibilità. Il pubblico di Bologna potrà ammirare la nuova livrea Grigio Metropoli, esclusiva di questa versione. Inoltre, il nuovo allestimento è immediatamente riconoscibile grazie all'ampia e distintiva calandra a sviluppo orizzontale con caratterizzazione Nero Lucido che abbraccia tutto il frontale per terminare in una visione ancora più incisiva data dai proiettori anteriori con la medesima caratterizzazione e dotati di tecnologia Bi-Xeno, che esordisce sulla famiglia Tipo e garantisce una prestazione superiore del 30% rispetto alla versione standard. I dettagli Nero Lucido continuano sul profilo delle prese d'aria e contraddistinguono anche le calotte degli specchi retrovisori. Particolare dinamicità è data dai nuovi cerchi in lega da 17 pollici con finitura nero lucido, oppure da 18 pollici a taglio diamantato, i vetri posteriori oscurati e alcuni dettagli, come le maniglie in tinta carrozzeria, completano l’allestimento.

500X S-Design

Dedicata a chi cerca stile e contenuti con un carattere moderno, dinamico e distintivo, la Fiat 500X S-Design è il perfetto connubio tra sportività urbana, stile e seduzione capace di conquistare al primo guardo: una spiccata personalità che riflette quella di un pubblico giovane e metropolitano. Il modello esposto, nella versione Cross Look, si contraddistingue per l'inedita livrea opaca Verde Alpi e l’efficiente propulsore 1.6 Multijet da 120 CV, e spicca per i dettagli nell'esclusiva finitura brunita Myron: modanature laterali, le maniglie delle porte, il baffo anteriore, la cornice dei fanali posteriori, la maniglia del vano bagagli e le calotte degli specchietti. Scuri anche i vetri posteriori e, sulla versione Cross Look, sono di serie le barre portatutto nere e gli esclusivi cerchi in lega da 18» impreziositi da una caratterizzazione bicolore nera e Myron. Infine, i proiettori allo Xenon, bruniti anch'essi , rendono lo sguardo della 500X immediatamente riconoscibile e accattivante. I dettagli scuri sono ripresi anche nella caratterizzazione degli interni, per esempio nella fascia plancia texturizzata in nero opaco con logo 500 color rame, nelle modanature del tunnel centrale e dei pannelli porta. Sempre negli interni, la selleria specifica S-Design è caratterizzata dal tessuto Castiglio nero a fantasia Chevron con cuciture e logo 500 color rame marcato a rilievo. Con S-Design l'inconfondibile eleganza di 500X si arricchisce di un tocco di modernità e di sportività. Di serie il sofisticato sistema Uconnect HD Live con schermo touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici. Il sistema offre Apple CarPlay, il modo più intelligente e sicuro di utilizzare il proprio iPhone a bordo. Anche Android Auto è compatibile con il sistema Uconnect HD Live.

Panda City Cross

La nuova Panda City Cross 4x2 è stata progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di una city-car con l’aspetto di un’auto da off-road a un prezzo accessibile: è dunque un mezzo con cui imboccare una via di fuga dalla routine quotidiana, per immergersi in entusiasmanti avventure urbane. Estremamente curati i nuovi dettagli estetici: gli inserti paraurti anteriori e posteriori, e le modanature laterali, in colore ultrashine - Giallo Sole quella sullo stand - conferiscono alla versione City Cross un aspetto ricercato e urbano. Le calotte degli specchietti laterali e le maniglie delle portiere sono di colore nero, per dare risalto al contrasto con gli elementi del colore della carrozzeria. I cerchi in lega bruniti vanno a completare questi esterni altamente riconoscibili e distintivi. Gli interni si caratterizzano per la fascia plancia color marrone con quadro strumenti in ultrashine. I sedili sono caratterizzato dal tessuto in tonalità grigia con inserti laterali in eco-pelle marrone. La Nuova versione City Cross è disponibile con due motorizzazioni e trazione anteriore: 1.2 benzina 69 CV e turbodiesel 1.3 MultiJet 95 CV, che equipaggia la vettura esposta.

500L Cross

Il design della nuova 500L è stato concepito per rafforzare il family feeling del modello attraverso l’enfatizzazione dei celebri stilemi: è una combinazione unica di spazio e personalità con un aspetto d’insieme iconico. Alle caratteristiche che ne hanno decretato il successo, la nuova 500L Cross aggiunge un inedito look crossover caratterizzato dall’assetto rialzato, dai nuovi paraurti specifici con scudo di protezione, i nuovi cerchi in lega da 17 pollici bicolore diamantati e l’audace griglia anteriore che conferisce alla vettura un look sportivo e maschile. Inoltre, di serie, i sensori di parcheggio, il bracciolo anteriore, il climatizzatore automatico bi-zona e la nuova radio Uconnect 7 pollici Hd Live. Non solo look crossover ma anche sostanza grazie al nuovo Mode Selector, che consente di scegliere tra tre diverse risposte della vettura a seconda dello stile di guida e delle condizioni della strada: Normal, Traction+, e Gravity Control. La vettura esposta sfoggia l’inedita livrea bicolore Arancio Sicilia con tetto nero e adotta il propulsore 1.6 Multijet da 120 CV.

Fullback Cross

Il nuovo Fullback Cross evade dai canoni tradizionali del pick-up. A robustezza e duttilità aggiunge elementi di design distintivi che rendono il suo stile unico e ne fanno un oggetto lifestyle. È estremamente versatile e capace di soddisfare i bisogni di mobilità e libertà e quello di distinguersi nel quotidiano vivendo al massimo ogni momento della giornata. Il suo look comunica grande dinamismo, grazie a dettagli progettati ad hoc come l'esclusiva sport bar aerodinamica in nero testurizzato, che si combina ai rinnovati dettagli della griglia anteriore, degli specchi retrovisori, delle maniglie, degli archi passaruota e dei cerchi da 17 pollici, tutti con finitura in nero opaco. Inoltre spiccano le nuove pedane dal design innovativo rifinite in colore nero. All’interno dell’abitacolo, un elevato comfort automobilistico e una ricca dotazione di serie. Il modello presente a Bologna si mostra in livrea Grigio Titanio con interni in pelle nera. Per vivere il proprio lavoro e il tempo libero con la giusta energia, Fullback Cross monta un potente motore turbodiesel in alluminio da 2,4 litri, 181 CV (133 kW) e 430 Nm di coppia a 2500rpm, a fasatura variabile, disponibile con due tipologie di cambi: manuale a sei marce o automatico a cinque marce, quest'ultima offre di serie le palette al volante, per una guida dinamica e coinvolgente. Il suo sistema di trazione è il più completo della categoria e consente di raggiungere qualsiasi meta: Fullback Cross è dotato di ben quattro modalità diverse, con il differenziale centrale Torsen e il bloccaggio del differenziale posteriore.