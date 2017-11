Mercedes in pole, ma Hamilton è battuto

ABU DHABI – La Mercedes conferma la sua superiorità sul circuito di Yas Marina già messa in luce nelle ultime prove libere di stamattina, ma a prevalere nelle qualifiche non è il campione del mondo Lewis Hamilton, bensì il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda pole position consecutiva, la quarta stagionale e in carriera, per il pilota finlandese, che nel primo dei due tentativi decisivi ha staccato di 172 millesimi la monoposto gemella dell'anglo-caraibico. Nessuno dei due si è poi migliorato nel giro finale: le speranze del quattro volte iridato sono state infatti vanificate da una spettacolare sbandata all'ultima curva, che è riuscito ad evitare di trasformare in un testacoda, ma che comunque gli ha fatto perdere tempo prezioso.

Ferrari in ritardo

Sebastian Vettel aprirà la seconda fila grazie al suo terzo tempo, seppur più lento di ben mezzo secondo. Al suo fianco si schiererà invece la Red Bull di Daniel Ricciardo, che proprio in extremis è riuscito a scavalcare l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, quinto, e il suo stesso compagno di squadra Max Verstappen, sesto. Su un circuito in cui i sorpassi sono difficili, come quello di Abu Dhabi, una buona posizione in griglia di partenza equivale ad un'ottima chance di far bene nella gara, che è in programma domani a partire dalle ore 14 italiane, le 17 locali.