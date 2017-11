Una nuova vettura e una coppia di piloti tutta inglese per Ds

VERSAILLES – DS Virgin Racing dà il via alla stagione 2017-2018 della Formula E alzando il sipario su DSV-03, nell’anniversario della prima vittoria in questo campionato e a pochi giorni dal primo appuntamento a Hong Kong. La nuova monoposto 100% elettrica vestirà i colori tradizionali viola, rosso e argento, con qualche novità sulla livrea. Gli esperti di DS Performance hanno lavorato sull’ottimizzazione della meccanica, con una nuova gestione software. Il team schiera la prima coppia di piloti 100% made in Britain nella storia della Formula E, con Sam Bird e Alex Lynn. Sam Bird, 30 anni, ha preso parte a 33 gare con la scuderia, ottenendo cinque vittorie e nove podi, che fanno di lui il terzo pilota ad aver segnato il maggior numero di punti in Formula E: «È sempre difficile prevedere quello che porterà una nuova stagione ma sappiamo di avere un ottimo potenziale e siamo pronti a batterci. Abbiamo ottenuto una serie di buoni risultati alla fine dello scorso campionato, una base solida che abbiamo sviluppato quest’estate. Ora speriamo di tradurre il nostro lavoro in risultati». Alex Lynn, 24 anni, affronterà invece la sua prima stagione completa, dopo una partecipazione lo scorso anno in cui ha conquistato una pole position al primo tentativo, diventando uno dei due piloti ad essere riuscito nell’impresa: «Non vedo l’ora d’iniziare la mia prima stagione completa in Formula E. È un’opportunità straordinaria e voglio mostrare il prima possibile quello che sono in grado di fare. La preparazione è andata molto bene, nelle prove, al simulatore e nell’allenamento fisico. Con DS Virgin Racing so di poter contare su una grande squadra e su un pilota molto esperto al mio fianco. Sono pronto a correre».

Passato vincente

Questa giornata segna anche il terzo anniversario della prima vittoria della squadra all’ePrix di Putrajaya nel 2014, con Sam Bird al volante. Una data storica che ha segnato l'inizio della storia, dei successi e dei momenti fondamentali del team, in pista e fuori, tra cui la doppietta al primo ePrix di New York dello scorso anno. «Siamo una delle tre squadre ad aver vinto in tutte le stagioni dall’inizio della Formula E – dichiara il team principal Alex Tai – Ovviamente il nostro obiettivo è quello di continuare in questa direzione. Abbiamo due piloti che sono una garanzia, Sam e Alex, una monoposto veloce e una squadra ben rodata: sono tutti elementi di cui abbiamo bisogno per ottenere un ottimo risultato a Hong Kong e in futuro». Il campionato di Formula E 2017-2018 debutterà a Hong Kong il 2 e il 3 dicembre con due gare disputate davanti al porto, con i grattacieli della città a fare da sfondo. Il tracciato di 10 curve e di 1,86 chilometri si snoda lungo Lung Wo Road, Man Yiu Street e Yiu Sing Street. Sarà la seconda volta della Formula E in questa città. Il circuito è sostanzialmente simile a quello della scorsa stagione, nonostante una modifica della chicane nelle curve 3 e 4. I piloti toccheranno la velocità massima di 200 km/h. Quest’anno, due gare di lunghezza differente (43 e 45 giri) rappresenteranno un nuovo elemento da considerare nelle strategie di gara.